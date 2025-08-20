Cât costă rechizitele la început de an școlar? Părinții trebuie să bage mâna mai adânc în buzunare pentru un set complet

Cât costă rechizitele în anul 2025? Datele Institutului Naționa de Statistică (INS) arată că acestea s-au scumpit, astfel că părinții trebuie să bage mâna mai adânc în buzunare pentru a le asigura copiilor strictul necesar. La ce metode mai apelează adulții pentru a cumpăra produsele la prețuri mai accesibile.

Cât costă rechizitele în 2025

Se apropie cu pași repezi un nou an școlar, astfel că părinții încep să se pregătească pentru a umbla după rechizite. Datele INS arată că toate produsele s-au scumpit, de la guma de șters până la caiete și ghiozdane. Acestea costă mai mult cu 8%. În acest context, comercianții încearcă să vină în sprijinul adulților, conform .

De asemenea, în topul majorărilor se mai află cariocile, pentru care părinții vor plăti cu 9% mai mult. Recordul scumpirilor îl deține plastilina, pentru care prețul a crescut cu 11%. În acest fel, punând toate produsele cap la cap, un set complet pentru elevi ajunge să depășească și suma de 350 de lei, conform sursei menționate.

Ce factori au determinat aceste schimbări? Este vorba despre creșterea TVA-ului, scumpirea materiilor prime, dar și costul transportului, care este tot mai mare. În acest context, părinții aleg variantele care să fie mai prietenoase cu bugetul și care să satisfacă, în același timp, și nevoile elevilor. Tot mai mulți aleg cumpărăturile online.

Această variantă îi ajută pe adulți să compare prețurile și să aleagă produsele cele mai avantajoase. De asemenea, pot profita mai ușor de oferte. Comercianții pun la bătaie diferite diferite promoții și pachete în această perioadă. Totodată, unii au absorbit parțial creșterea fiscală, lucru ce îi ajută enorm pe cei în căutare de rechizite.

Când începe școala

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, . Cu toate acestea, în contextul în care noul pachet de măsuri fiscale îi nemulțumește pe profesori, .

„Se va boicota începutul anului școlar, astfel încât festivitățile începutului noului an școlar vor avea loc în fața Palatului Cotroceni și a Palatului Victoria. Se discută foarte serios despre declanșarea grevei generale. Este inadmisibil ceea ce fac acești guvernanți.

Ne-am adresat și președintelui României de mai multe ori, am vorbit și cu consilierii domniei sale, cerându-i să intervină. Am cerut să intervină și să nu promulge legea. A doua zi după ce a primit materialele din partea noastră, după ce am făcut această solicitare, domnia sa a promulgat legea. Am solicitat o nouă întâlnire și sperăm că această întâlnire va avea loc. Sperăm că președintele e totuși interesat de ce se întâmplă cu educația. Trebuie să înțeleagă fiecare politician că istoria îi va judeca pentru faptele bune și mai puțin bune. În privința a ceea ce fac în sistemul de educație, să nu se aștepte în niciun caz la o abordare pozitivă sau o imagine pozitivă”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), pentru FANATIK.