Cât costă repararea podului prăbușit la Techirghiol: „Expertul ne-a zis că durează minimum șase luni”. Șoferii, la un pas de tragedie

ADVERTISEMENT

Cât va costa și cât va dura refacerea podului din Techirghiol? Este întrebarea care rămâne deschisă după ce structura s-a prăbușit din senin, la doar câteva secunde după ce mai multe autoturisme au traversat zona. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cât de aproape a fost o tragedie, în timp ce șoferii au scăpat ca prin minune.

Cât va costa refacerea podului din Techirghiol și cât vor dura lucrările după prăbușire?

FANATIK a aflat noi informații despre cazul din Techirghiol și a stat de vorbă cu primarul orașului, Iulian Constantin Soceanu, care a oferit detalii despre modul în care s-a produs surparea podului și despre contextul în care infrastructura a cedat. Potrivit acestuia, incidentul s-a produs brusc, fără semne imediate care să anunțe colapsul. Mai multe autoturisme au traversat podul în momentele premergătoare, iar imediat după trecerea ultimului vehicul dintr-un mic șir de mașini, structura a cedat. Podul, construit în anii ’50 și afectat de degradări acumulate în timp, a cedat pe o porțiune extinsă, de zeci de metri pătrați, ceea ce indică o afectare serioasă a infrastructurii.

ADVERTISEMENT

Deși nu s-au înregistrat victime, impactul este însă unul semnificativ pentru locuitorii din Techirghiol, în condițiile în care podul reprezenta una dintre principalele căi de acces către instituții esențiale ale orașului, inclusiv primăria, sanatoriul balnear și mănăstirea din zonă. Blocarea sau restrângerea acestei legături afectează direct mobilitatea localnicilor și a turiștilor, mai ales în sezonul cald, când traficul din stațiune crește considerabil.

În paralel, în spațiul public au apărut și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, care surprind momentul critic al prăbușirii. Secvențele arată cum un bărbat traversează podul cu doar câteva secunde înainte de surpare, reușind să se îndepărteze la timp. Imediat după trecerea acestuia, structura cedează, tragedia fiind evitată la limită. Doar o întâmplare fericită a făcut ca persoana respectivă să nu fie surprinsă de prăbușirea podului.

ADVERTISEMENT

Surparea podului din Techirghiol. Cum s-a produs incidentul și ce măsuri au fost luate imediat de autorități

Edilul contactat de reporterul FANATIK a oferit detalii despre modul în care s-a produs incidentul și despre măsurile luate imediat după surpare. Acesta a explicat că situația a fost atent monitorizată în timp real, iar intervenția autorităților a fost una rapidă, pentru a evita blocarea completă a circulației în zonă. În acest context, primarul din Techirghiol, Iulian Constantin Soceanu, a făcut următoarele precizări: „Am monitorizat imaginile surprinse de camerele video din zonă. Totul s-a petrecut după ce au trecut mai multe autoturisme, iar imediat după ce a trecut ultimul din acel șir, podul s-a surpat. Colegii de la Poliția Locală au intervenit prompt și au luat măsuri de restricționare a traficului, devierea circulației fiind realizată pe rute ocolitoare, astfel încât să nu fie blocat accesul în oraș.

ADVERTISEMENT

Din acest punct de vedere, nu există probleme majore, însă zona afectată este una centrală. Dacă nu reușim să identificăm rapid soluții, în această vară pot apărea dificultăți, deoarece accesul către instituții importante, precum primăria, sanatoriul balnear sau mănăstirea, ar putea fi afectat. Totuși, există rute alternative care asigură accesul către aceste obiective, iar distanțele suplimentare sunt de ordinul sutelor de metri, nu al kilometrilor”, sunt informațiile pe care acesta le-a furnizat pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce arată expertizele tehnice și de ce au întârziat lucrările la infrastructura rutieră din orașul dobrogean

De asemenea, potrivit celor relatate de Soceanu, situația podului era cunoscută de mai mult timp, iar structura avea nevoie urgentă de intervenții majore. Acesta a precizat că degradarea în timp, au dus, în final, la această situație critică: „Este vorba despre un pod construit în anii 1950, iar vechimea reprezintă principalul motiv pentru care a cedat. În urmă cu doi ani, am realizat o expertiză tehnică ce a evidențiat necesitatea unor reparații capitale urgente. Din cauza lipsei fondurilor, nu am reușit însă să alocăm resursele financiare necesare pentru reabilitare. În urmă cu două luni, am constatat apariția unor denivelări în structura podului, motiv pentru care am solicitat o completare a expertizei. Concluziile au confirmat, fără echivoc, că sunt necesare lucrări de reparații capitale în regim de urgență”, a mai menționat șeful administrației locale.

Ce măsuri au fost luate înainte de surparea podului din Techirghiol și de ce nu au fost suficiente

Mai departe, primarul stațiunii Techirghiol a punctat că odată cu apariția primelor semne de degradare, autoritățile au intervenit printr-o serie de măsuri de siguranță menite să reducă riscurile în zonă. Au fost impuse restricții de tonaj, iar circulația a fost limitată la o singură bandă, în încercarea de a diminua presiunea asupra structurii afectate. Cu toate acestea, măsurile s-au dovedit insuficiente. Podul a continuat să se deterioreze, iar în cele din urmă s-a surpat o suprafață considerabilă.

ADVERTISEMENT

„Ca urmare, au fost impuse restricții de circulație, în special în ceea ce privește tonajul: accesul a fost permis doar autovehiculelor cu masa de până la 3,5 tone, iar traficul a fost redus de la două benzi la una singură. Aceste măsuri au fost luate în urmă cu două săptămâni. În acest interval, situația s-a deteriorat, iar podul a cedat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, nici umane, nici materiale. Am demarat deja procedurile pentru actualizarea documentației tehnice, astfel încât să identificăm soluțiile necesare reabilitării acestui obiectiv. Așteptăm ca societatea care a semnat contractul să ne pună la dispoziție documentația, urmând ca ulterior să stabilim și modul de acoperire a costurilor, care, în mod evident, vor depăși bugetul local”, a ținut să mai puncteze edilul orașului renumit pentru nămolul terapeutic.

Costurile depășesc bugetul local. La ce sumă se ridică reparațiile

În ceea ce privește amploarea intervenției necesare, edilul orașului dobrogean a subliniat că discuția principală se îndreaptă către partea financiară, acolo unde . Deși o evaluare finală nu este încă disponibilă, primele estimări indică o sumă considerabilă, greu de acoperit la nivelul administrației stațiunii, ceea ce va impune găsirea unor surse externe de finanțare.

„Estimările, chiar dacă nu avem încă documente oficiale, indică faptul că vor fi necesari peste 3 milioane de lei pentru reabilitarea acestui pod. În prezent, s-au surpat aproximativ 50–80 de metri pătrați din suprafața podului, însă este clar că va fi nevoie de reparații totale. Sincer, nu pot oferi o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor. Ceea ce pot spune este că, din momentul în care vom avea un contract de execuție semnat și finanțarea asigurată, expertul ne-a transmis că realizarea unui astfel de obiectiv durează minimum șase luni”, a mai precizat, pentru FANATIK, Soceanu.