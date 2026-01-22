Cât costă revenirea României la Eurovision. TVR, răspuns neașteptat despre participarea în ediția din acest an: „Suma va fi acoperită parțial”

ADVERTISEMENT

După doi ani de absență de la Eurovision, România revine în competiția muzicală europeană, iar întrebarea la care FANATIK a încercat să obțină un răspuns, și anume cât ne costă asta într-o perioadă a austerității, a avut o reacție din partea televiziunii publice, care are, de la finalul anului, o nouă conducere, în persoana Adrianei Săftoiu.

Câți bani scoate TVR pentru Eurovision 2026. Costurile revenirii României în concursul muzical: suma prevăzută doar pentru Selecția Națională

Revenirea, extrem de așteptată de fani, mai ales după eșecul usturător din 2023, FANATIK a întrebat direct televiziunea ce presupune, de fapt, această revenire care a stârnit deja entuziasm în rândul celor care sunt înnebuniți după acest concurs.

ADVERTISEMENT

va avea loc la Viena, după ce Austria a câștigat finala din anul 2025. Concursul din acest an are o semnificație aparte, căci marchează 70 de ediții ale competiției muzicale europene, dar și 70 de ani de existență ai TVR. a decis, așadar, cu această ocazie, să revină pe scena muzicii europene.

Prima întrebare adresată de FANATIK a vizat costurile interne, mai exact cât costă organizarea Selecției Naționale, în urma căreia vom afla cine ne va reprezenta în luna mai la Viena. „Bugetul pentru Selecția Națională este de aproximativ 150.000 de lei, sumă care va fi acoperită, parțial, printr-un parteneriat”, ne-au spus reprezentanții TVR, fără să ofere detalii despre ce presupune această colaborare.

ADVERTISEMENT

Taxa pe care țara noastră o plătește la EBU, ținută la secret

Dacă în privința Selecției Naționale lucrurile par cât de cât limpezi, subiectul sensibil rămâne taxa de participare către European Broadcasting Union (EBU). FANATIK a cerut explicit detalii despre costurile totale ale participării României la Eurovision 2026, incluzând această taxă, una din cauza căreia s-a renunțat la participarea din 2024 și 2025 (nefiind singurul motiv, însă).

ADVERTISEMENT

Răspunsul TVR a fost unul neașteptat. Conducerea ne-a spus că există niște clauze de confidențialitate între stația națională și organizatorul evenimentului, unele care nu pot fi încălcate, prin dezvăluirea conținutului. „Conform prevederilor CONFIRMATION OR PARTICIPATION FORM, documentul semnat de European Broadcasting Union (EBU), organizatorul Eurovision Song Contest, și Televiziunea Română, în calitate de participant, informațiile financiare legate de colaborarea pentru ESC 2026 sunt confidențiale”, transmite TVR, pentru FANATIK.

Costurile totale vor diferi în funcție de cine ne va reprezenta

Cu alte cuvinte, suma exactă plătită către EBU nu poate fi făcută publică. Mai mult, TVR precizează că „în ceea ce privește celelalte componente ale bugetului pentru participarea la faza internațională, echipa TVR va definitiva bugetul după ce vom afla reprezentantul României în concurs, în funcție de proiectul câștigător”.

ADVERTISEMENT

Este, așadar, o abordare diferită față de anii anteriori, când bugetele erau anunțate global, dar ridică și semne de întrebare. Practic, costul final va depinde de artist, concept, scenografie și logistică, fără un plafon public asumat în acest moment.

Revenirea la Eurovision, decisă de fosta conducere, care se plângea de dificultățile financiare de la SRTv

Una din cele mai interesante clarificări este legată de oportunitatea revenirii României la Eurovision, în contextul în care fosta conducere s-a plâns mereu de dificultățile financiare cu care s-a tot confruntat instituția. Culmea, decizia revenirii a fost exact a fostei conduceri: „Participarea la Eurovision Song Contest – ediția 2026 – a fost decisă chiar de fosta conducere a SRTv, prin Hotărârea Consiliului de Administrație numărul 75/2025, care „a aprobat participarea României la Concursul Internațional Eurovision (ESC) 2026, în limita unui buget care va fi aprobat şi alocat proiectului prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SRTv pentru anul 2026”.

România cântă în a doua semifinală. Spania nu participă din cauza Israelului

Din punct de vedere competițional, România va participa în a doua semifinală, programată pe 14 mai 2026, în prima parte a show-ului. Alături de țara noastră, vor urca pe scenă Albania, Danemarca, Azerbaijan, Armenia, Cipru, Norvegia, Elveția, Luxemburg, Australia, Malta, Bulgaria, Cehia, Ucraina și Letonia.

În prima semifinală, de pe 12 mai, se vor confrunta în melodii câteva țări grele precum Belgia, Israel, Suedia sau Finlanda. Austria, câștigătoarea ediției din 2025, este calificată direct, alături de Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, celelalte state fiind marile contributoare, automat admise în finală. Spania nu participă în acest an, în semn de protest față de prezența Israelului, statul iberic criticând operațiunile militare asupra civililor din Fâșia Gaza.