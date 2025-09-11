Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent eveniment. Legendara sportivă a atras toate privirile

Maria Sharapova a avut o apariție de milioane la cel mai recent eveniment din New York la care a participat. Legendara tenismenă s-a întâlnit cu alte nume mari din lumea sportului și s-a distrat de minune. Iată cât a costat rochia cu care a făcut furori!

Maria Sharapova s-a remarcat prin eleganță și stil la cel mai recent eveniment la care a participat

Trei dintre cele mai mari nume din lumea tenisului au lăsat rachetele deoparte și au petrecut în cadrul unui dintre cele mai exclusiviste evenimente din New York. Maria Sharapova, Aryna Sabalenka și Frances Tiafoe au fost vedetele „Let’s Do Dinner”, un eveniment organizat de brandul Stella Artois.

Maria Sharapova a atras toate privirile. Legendara sportivă a radiat într-o rochie albastră din satin, care i-a pus în valoare silueta fără de cusur. Rusoaica s-a pregătit temeinic pentru evenimentul din New York și s-a asigurat că poartă o ținută simplă, dar de efect.

este o creație semnată de Stella McCartney. Aceasta este recunoscută pentru eleganța și rafinamentul pe care le pune în fiecare piesă vestimentară și se pare că rusoaica Sharapova a făcut o alegere inspirată.

Cât costă rochia purtată de Maria Sharapova

Rochia creată de Stella McCartney și purtată de Maria Shapova la New York este o alegere cu care nicio doamnă nu are cum să dea greș. O astfel de piesă vestimentară costă 8.866 de lei, iar prețul este justificat de materialul ales și de execuția impecabilă.

Maria Sharapova a completat ținuta cu o pereche de pantofi negri cu toc și cu o brățară discretă, dar care a făcut diferența. De departe, cel mai de preț accesoriu purtat de tenismenă a fost zâmbetul ei. Pe toată durata evenimentului, Maria Shapova a radiat de fericire.

la un astfel de eveniment nu a fost deloc întâmplătoare. Din primăvara acestui an, tenismena este noua față a brandului Stella Artois. Potrivit comunicatului emis de brandul de bere, parteneriatul dintre Stella Artois și Maria Sharapova celebrează valori comune, precum precizia și performanța, concepte care definesc cariera sportivei, dar și pe cea a brandului.

„Fie că este vorba de perfecționarea unui serviciu pe teren sau de turnarea paharului perfect, detaliile mici sunt cele care creează momente cu adevărat memorabile. Sunt încântată să aduc această apreciere comună pentru excelență fanilor din întreaga lume.”, a declarat Maria Sharapova.