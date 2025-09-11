Sport

Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent eveniment. Legendara sportivă a atras toate privirile

Maria Sharapova a strălucit în cadrul unui eveniment care a avut loc în New York. Cât costă rochia elegantă purtată de legendara tenismenă.
Claudia Şoiogea
11.09.2025 | 23:00
Cat costa rochia pe care Maria Sharapova a purtato la cel mai recent eveniment Legendara sportiva a atras toate privirile
Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la un eveniment în New York. Sursa foto: Hepta

Maria Sharapova a avut o apariție de milioane la cel mai recent eveniment din New York la care a participat. Legendara tenismenă s-a întâlnit cu alte nume mari din lumea sportului și s-a distrat de minune. Iată cât a costat rochia cu care a făcut furori!

ADVERTISEMENT

Maria Sharapova s-a remarcat prin eleganță și stil la cel mai recent eveniment la care a participat

Trei dintre cele mai mari nume din lumea tenisului au lăsat rachetele deoparte și au petrecut în cadrul unui dintre cele mai exclusiviste evenimente din New York. Maria Sharapova, Aryna Sabalenka și Frances Tiafoe au fost vedetele „Let’s Do Dinner”, un eveniment organizat de brandul Stella Artois.

Maria Sharapova a atras toate privirile. Legendara sportivă a radiat într-o rochie albastră din satin, care i-a pus în valoare silueta fără de cusur. Rusoaica s-a pregătit temeinic pentru evenimentul din New York și s-a asigurat că poartă o ținută simplă, dar de efect.

ADVERTISEMENT

Rochia pe care a purtat-o Maria Sharapova este o creație semnată de Stella McCartney. Aceasta este recunoscută pentru eleganța și rafinamentul pe care le pune în fiecare piesă vestimentară și se pare că rusoaica Sharapova a făcut o alegere inspirată.

Cât costă rochia purtată de Maria Sharapova

Rochia creată de Stella McCartney și purtată de Maria Shapova la New York este o alegere cu care nicio doamnă nu are cum să dea greș. O astfel de piesă vestimentară costă 8.866 de lei, iar prețul este justificat de materialul ales și de execuția impecabilă.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
maria sharapova rochie stella mccartney
Maria Sharapova a purtat o rochie creată de Stella McCartney. Sursa foto: Instagram, Nordstorm

Maria Sharapova a completat ținuta cu o pereche de pantofi negri cu toc și cu o brățară discretă, dar care a făcut diferența. De departe, cel mai de preț accesoriu purtat de tenismenă a fost zâmbetul ei. Pe toată durata evenimentului, Maria Shapova a radiat de fericire.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Au
Digisport.ro
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota

Prezența Mariei Sharapova la un astfel de eveniment nu a fost deloc întâmplătoare. Din primăvara acestui an, tenismena este noua față a brandului Stella Artois. Potrivit comunicatului emis de brandul de bere, parteneriatul dintre Stella Artois și Maria Sharapova celebrează valori comune, precum precizia și performanța, concepte care definesc cariera sportivei, dar și pe cea a brandului.

„Fie că este vorba de perfecționarea unui serviciu pe teren sau de turnarea paharului perfect, detaliile mici sunt cele care creează momente cu adevărat memorabile. Sunt încântată să aduc această apreciere comună pentru excelență fanilor din întreaga lume.”, a declarat Maria Sharapova.

ADVERTISEMENT
Ioan Ovidiu Sabău, în culmea fericirii după noua investiție de la ”U” Cluj:...
Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău, în culmea fericirii după noua investiție de la ”U” Cluj: „Eu, ca antrenor, aveam nevoie de asta!”. Cum a comentat situația lui Blănuță din Ucraina
„A fost Dinu invidios pe Mircea Lucescu?” Răspunsul care face lumină într-o dilemă...
Fanatik
„A fost Dinu invidios pe Mircea Lucescu?” Răspunsul care face lumină într-o dilemă de ani de zile: „Nu s-au înghițit niciodată! Au o prietenie de fațadă”
Specialiștii au dat verdictul: România merge la baraj 99.99%! Care sunt adversarii probabili...
Fanatik
Specialiștii au dat verdictul: România merge la baraj 99.99%! Care sunt adversarii probabili ai „tricolorilor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Oficialii de la Csikszereda, revoltați la adresa comisiilor FRF: 'Au avut discursul lui...
iamsport.ro
Oficialii de la Csikszereda, revoltați la adresa comisiilor FRF: 'Au avut discursul lui Vadim Tudor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!