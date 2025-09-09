Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani

După câștigarea US Open 2025, jucătoarea de tenis Aryna Sabalenka a purtat o ținută elegantă. Iată roz îmbrăcată de vedeta în vârstă de 27 de ani. Sportiva din Belarus nu a cheltuit foarte mulți bani.

Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după finala US Open 2025

Aryna Sabalenka, marea campioană de la US Open 2025, a strălucit după terminarea partidei de tenis. a purtat o rochie roz confecționată din mătase, extrem de elegantă care i-a pus în valoare formele.

În plus, i-a evidențiat picioarele lungi și sculptate. Mulată pe corp și cu o lungime până la genunchi, ținuta spectaculoasă nu a lăsat multă piele la vedere. Rochia a fost accesorizată cu un ceas de lux de la Audemars Piguet.

Sportiva din Belarus nu a trecut neobservată, mai ales că s-a fotografiat cu trofeul în brațe și cu un zâmbet larg pe chip. Imaginile au fost surprinse pe scaunele celei mai mari arene de tenis din lume, Arthur Ashe.

Vedeta nu a cheltuit foarte mulți bani pe ținută, chiar dacă aparține unui creator de modă cunoscut. Potrivit , a fost creată de designerul Magda Butrym. Are un preț estimat la 1.630 de dolari.

Pirn urmare, rochia îmbrăcată de Aryna Sabalenka pentru succesul de la US Open 2025 nu a costat mai mult de 7.025 de lei. În altă ordine de idei, sportiva a câștigat suma de 5 milioane de dolari americani după victoria din SUA.

Discursul Arynei Sabalenka după finala US Open 2025

Vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi Aryna Sabalenka a avut un discurs special după finala US Open 2025. A subliniat faptul că a reușit să devină o sportivă bună datorită sprijinului pe care l-a primit de la fanii din lumea întreagă.

„În primul meu an aici, când am văzut că trebuie să joc meciuri consecutive împotriva americancelor, am zis doar: «Nici vorbă. Vă rog. Nu vreau să joc».

Apoi, anul următor, când a trebuit să joc din nou meciuri consecutive împotriva americancelor în semifinale și finală, am simțit un pic mai mult sprijin. Anul acesta am simțit și mai mult sprijin.

Așa că sunt super entuziasmată să revin anul viitor. Sper că veți ține toți cu mine. Vă mulțumesc că ați creat cea mai frumoasă atmosferă. În această dimineață am primit un videoclip de la școala de tenis unde am început, de la copii.

Mă încurajau. Am plâns puțin în dimineața asta. Atunci am realizat că nu pot să-i dezamăgesc. Trebuie să le transmit energie pozitivă”, a declarat campioana de la New York, scrie .

Cine este Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka este o jucătoare de tenis profesionistă. S-a născut pe 5 mai 1998, în Minsk, Belarus. Actualul lider mondial este recunoscut pentru stilul său agresiv de joc. Are un serviciu puternic datorită înălțimii sale, de 1,82 m.

E clasată pe primul loc mondial la simplu feminin de către Asociația de Tenis Feminin (WTA). În trecut a fost numărul 1 la dublu feminin. Sportiva a câștigat 19 titluri de simplu în circuitul WTA, inclusiv trei titluri majore la Australian Open 2023, Australian Open 2024 și US Open 2024.

De asemenea, a câștigat șase titluri la dublu, printre care se află două turnee majore la US Open 2019 și Australian Open 2021. A ieșit în evidență în anul 2017, împreună cu Aliaksandra Sasnovici. La acea vreme sportivele au condus echipa de Fed Cup a Belarusului pe un loc secund.

A terminat anii 2018 și 2019 pe locul 11 în lume la simplu. În 2011 Aryna Sabalenka a ajuns pe locul 2 mondial, luptând să mențină acest succes și în anul 2022. Un an mai târziu a câștigat primul său titlu major de simplu la Australian Open.

Aryna Sabalekna, numărul 1 mondial

Mai mult decât atât, sportiva a obținut locul 1 mondial. Așa se face că a fost numită campioană mondială ITF. Jucătoarea de tenis a știut cum să-și apere titlul de la Australian Open. Prin urmare, a câștigat US Open în anul următor, redevenind numărul 1 la sfârșitul anului.

În aceeași notă, în 2019 a început să joace la dublu în mod regulat. A câștigat alături de partenera sa de joc Sunshine Double (Indian Wells și Miami). Aryna Sabalenka demonstrează că este o sportivă care muncește din greu.