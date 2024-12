Cât costă să ai un gazon perfect în România pe timpul iernii! Laszlo Dioszegi a spus suma în direct

Problema suprafețelor de joc este una binecunoscută în România, mai ales pe perioada iernii. Într-un dialog cu moderatorul Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, patronul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a dezvăluit suma pe care o plătește în fiecare sezon pentru instalația de încălzire de pe Sepsi Arena.

Laszlo Dioszegi: „Instalația de încălzire costă vreo 200.000 de euro pe sezon”

Discuția a pornit de la meciul pe care Sepsi îl va disputa în această seară, începând cu ora 20:00, împotriva Rapidului.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că mai ninge, după cum văd, nu cred că o să mai ningă, deci nu o să fie probleme. Gazonul arată extraordinar. Va fi frig, dar sigur nu o să ningă, sau dacă o să fie puțin, nu e nicio problemă pentru gazon” a afirmat conducătorul covăsnenilor în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Întrebat cât cheltuie anual pentru ca echipa sa să evolueze pe un gazon bun în perioada iernii, omul de afaceri a afirmat următoarele: „N-am făcut un calcul pe zi, dar cred că vreo 200.000 de euro costă pe iarnă, pe sezon”. „Un contract bun de jucător” a fost replica lui Cristi Coste, iar Dioszegi a confirmat: „Exact”

ADVERTISEMENT

Patronul grupării din Covasna a explicat și motivul pentru care a alege să facă o asemenea investiție în fiecare an: „Știți cum e, noi am jucat pe terenuri atât de slabe de-a lungul timpului, când mergeam undeva, încât am zis că măcar să putem aștepta și noi echipele țării la noi cu un gazon excelent” a declarat Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se poate vedea live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Laszlo Dioszegi, despre jucătorii cu salarii mari de la Rapid: „La câți bani primesc, trebuie să joace mult mai bine decât au făcut-o până acum”

Revenind la partida de vineri seară, Laszlo Dioszegi a dezvăluit .

ADVERTISEMENT

Patronul formației din Covasna a vorbit și despre calitatea individuală a fotbaliștilor pregătiți de Marius Șumudică.

„Cel mai mult mă îngrijorează forța jucătorilor. Pot să spun că, individual, Rapidul are poate cei mai buni jucători din prima ligă, avem puțin noroc că încă nu e omogenitate și sunt mulți jucători veniți la Rapid care încă nu au confirmat.

ADVERTISEMENT

Este o echipă foarte bună, chiar au niște jucători cu niște salarii astronomice și sigur, mai devreme sau mai târziu, vor și juca. La câți bani primesc, trebuie să joace mult mai bine decât au făcut-o până acum. Rapidul va prinde sută la sută play-off-ul, să vedem cine nu-l va prinde” a spus conducătorul celor de la Sepsi, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Omul de afaceri a abordat și subiectul , care ar fi pe lista Rapidului.

Patronul lui Sepsi A FACUT IN DIRECT CALCULELE pentru meciul cu Rapid