Cât costă să construiești un circuit de Formula 1. Cele mai scumpe proiecte din motorsport

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Formula 1, considerată regina sporturilor cu motor, este una dintre cele mai urmărite competiții. În istoria campionatului mondial (din 1950 și până în prezent), 34 de țări din întreaga lume au găzduit competiții de acest fel. Iată cât costă să construiești un circuit, prețurile fiind unele exagerat de mari. Cum arată topul celor mai scumpe astfel de piste.

Formula 1 și sumele necesare ridicării unui circuit

Construcția unui circuit modern de este un subiect pe care puține națiuni îl iau în calcul. Prețurile ridicate pentru realizarea unui astfel de spațiu sunt de cele mai multe ori piedica de care se lovesc afaceriștii. Investitorii sunt cei mai greu de convins pentru că etapele sunt dificile și numeroase. Se cheltuiesc foarte mulți bani pentru studii de fezabilitate, aprobări de mediu, proiectare și multe alte pregătiri.

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Pentru început este nevoie de găsirea unui teren și apoi descoperirea unor dezvoltatori interesați de acest subiect. În același timp, reprezentanții Formula 1 își doresc să primească garanții că proiectul poate fi finanțat și construit. Prețurile diferă dacă este vorba de un circuit permanent relativ simplu sau de un proiect de lux. Conform , costurile pleacă în medie de la 270 de milioane de dolari, în funcție de tipul pistei (permanentă sau stradală) și de complexitatea infrastructurii din jur.

Adaptarea unui circuit stradal costă mai puțin, aproximativ 80 de milioane de dolari doar pentru asfaltare și bariere, în timp ce dezvoltarea unui complex permanent pornește de la 270 – 300 de milioane de dolari. În cazul în care sunt incluse infrastructura, hotelurile, clădirile, amenajările urbane și facilitățile pentru spectatori atunci investiția este și mai mare. Un circuit omologat nu înseamnă doar asfalt.

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Câte tipuri de circuite pot exista

Un astfel de proiect are nevoie de zone de degajare, bariere de protecție, boxe și paddock. Trebuie să mai cuprindă centru medical, controlul cursei, tribune și infrastructură de acces. Dacă ar fi să împărțim circuitele de Formula 1 pe categorii, atunci cel mai accesibil ar fi cel permanent, fără lux excesiv, care ar avea o valoare estimativă de 200-350 milioane de euro. Următorul ar fi circuitul internațional cu infrastructură completă, cu un cost între 300–600 milioane de euro. Acesta poate include boxe, tribune, paddock, sisteme de securitate și amenajarea terenului.

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Circuitul de Formula 1 care le dă clasă celor anterioare este un mega-proiect cu hoteluri. Poate fi văzut ca o adevărată destinație turistică. Acest proiect poate avea unități de cazare, zone comerciale, divertisment și infrastructură urbană. Costurile pleacă de la 800 de milioane de euro și pot ajunge până la 2 miliarde de euro. Se poate depăși cu lejeritate această sumă dacă dezvoltatorul își dorește un plan ambițios și care să atragă cât mai mulți pasionați de acest sport. Pentru a-și recupera investiția fiecare afacerist în parte vrea, cu siguranță, să fie unic și special.

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Cele mai costisitoare proiecte din Formula 1

Unele proiecte din motorsport au depășit pragul milioanelor de euro. de Formula 1 au devenit adevărate idei megalomanice, pistele fiind bineînțeles în centrul atenției. Cu toate acestea, dezvoltatorii s-au concentrat pe ridicarea unor ansambluri gigantice de divertisment sau imobiliare.

Unul dintre cele mai costisitoare proiecte din istoria Formulei 1 este Yas Marina Circuit din Abu Dhabi. Potrivit companiei de construcții Cebarco Bahrain, investiția în complexul sportiv s-a ridicat la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Lucrările au inclus cinci tribune permanente, clădirea boxelor, paddockul, centrul medical și numeroase alte facilități. Circuitul, inaugurat în 2009, a fost construit pe insula Yas, transformată într-o destinație turistică de lux, cu hoteluri, parcuri tematice și zone de divertisment. Investițiile în dezvoltarea întregii insule nu trebuie, însă, confundate cu suma cheltuită pe circuit.

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Arabia Saudită pregătește, la rândul ei, un proiect spectaculos: Qiddiya Speed Park Track, amplasat la Qiddiya City, în apropiere de Riad. Spre deosebire de circuitul stradal din Jeddah, care găzduiește Marele Premiu al Arabiei Saudite, noul complex va avea 21 de viraje și 80 de garaje. Principala atracție va fi „The Blade”, o secțiune a pistei ridicată la aproximativ 70 de metri deasupra solului. Proiectul este conceput pentru a găzdui inclusiv competiții de Formula 1, însă costul total al construcției nu a fost comunicat oficial.

Pe lista investițiilor importante se mai află și Las Vegas Grand Prix, revenit în calendarul Formulei 1 în 2023. Liberty Media, compania care deține drepturile comerciale ale competiției, a cumpărat terenul necesar și a construit o clădire permanentă pentru boxe și paddock. În august 2023, investițiile în infrastructură erau estimate la aproximativ 400.000.000 de dolari. Lucrările au inclus și reasfaltarea unor porțiuni de drum utilizate de circuitul stradal, inclusiv pe celebrul Las Vegas Strip.

Australia reprezintă un alt exemplu al costurilor uriașe din Formula 1. Circuitul Albert Park din Melbourne trece printr-un amplu proces de modernizare a infrastructurii. Potrivit unui raport de audit, prezentat în martie 2026, costul noii clădiri a boxelor și al lucrărilor asociate a ajuns la 395.000.000 de dolari australieni. Bugetul a crescut cu 115.000.000 de dolari australieni față de estimarea inițială, după descoperirea unor materiale care conțineau azbest în sol. Suma indică doar costul proiectului de modernizare.

Circuitul pentru care s-au relocat conducte de gaze

China nu lipsește de pe harta acestor piste. Shanghai International Circuit a fost construit pe o mlaștină în anii 2000, procesul fiind unul amplu și de durată. A necesitat fundații speciale de inginerie (piloți de polistiren) pentru a stabiliza solul sub pistă. Circuitul este renumit pentru faptul că din anul 2004 găzduiește Marele Premiu al Chinei la Formula 1. În ceea ce privește costul cu care a fost ridicat este vorba de o sumă care se încadrează între 300 și 450 de milioane de dolari.

Circuit of the Americas din Austin, SUA, este un alt proiect ambițios. Se numără printre cele mai scumpe circuite de motorsport pentru că a trebuit să se cheltuiască mulți bani din cauza unor probleme pe care le avea solul argilos din Texas. În plus, a fost necesar ca mai multe conducte de gaze să fie relocate. Astfel, costurile au crescut semnificativ față de estimarea inițială și au ajuns la 300 – 400 de milioane de dolari.

Ce mai implică construirea unui circuit de Formula 1

Bugetul pentru realizarea unui circuit de Formula 1 nu este singurul aspect de luat în calcul. Specialiștii arată că proiectul în sine implică un cost uriaș, dar și după construirea lui se mai plătesc diferite taxe. Cea mai importantă este taxa comercială pentru a putea găzdui un eveniment sau un Mare Premiu. Aceasta variază între 15 și 60 de milioane de dolari pe an. De asemenea, se mai au în vedere și costuri operaționale anuale.

Cheltuielile de finanțare nu trebuie, de asemenea, omise. Mai mult, pentru omologare proiectul trebuie să îndeplinească standardele FIA Grade 1. Cu toate acestea, un circuit nu trebuie să se bazeze exclusiv pe evenimentele dedicate sporturilor cu motor. Pentru a avea șanse de sustenabilitate financiară, atunci aceste piste ar trebui să găzduiască și alte competiții, zile de circuit pentru public, teste, evenimente corporate, concerte și activități comerciale pe tot parcursul anului.