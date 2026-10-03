Cât costă să crești un viitor David Popovici. Câți bani poate cheltui o familie pentru natație de performanță

ADVERTISEMENT

Înotul este o activitate frumoasă și care la prima vedere pare destul de simplă. Ascunde însă câteva dezavantaje, unul dintre ele fiind legat de partea materială. Află câți bani poate cheltui, de fapt, o familie pentru un copil care vrea să fie campion.

Costurile pentru înot de performanță pentru a fi David Popovici

David Popovici (22 ani) a început să intre în bazin când avea doar 4 ani, la îndemnul unui medic. De atunci și până în prezent a muncit enorm și a recurs la antrenamente în condiții improprii, mai ales în timpul iernii. A intrat în bazinul descoperit de la Lia Manoliu când temperaturile erau mici, dar nu s-a lăsat doborât.

ADVERTISEMENT

A continuat și azi este un exemplu pentru tinerele generații. Mulți părinți vor să-și îndrume copiii spre , însă puțini știu că nivelul de performanță implică costuri destul de mari. Cu toate acestea, prețurile diferă în funcție de mai multe criterii, cum ar fi vârsta celui mic sau clubul la care vrea să se înscrie.

La început este vorba de un abonament lunar care se încadrează între 350 și 770 de lei. Taxa de inițiere poate începe de la 100 de lei pe ședință, însă taxele se măresc pentru cei care vor antrenor personal. În plus, echipamentul de înot este achiziționat separat de familie, aceștia urmând să plătească undeva la 400 de lei.

ADVERTISEMENT

Copiii au neapărat nevoie de costum de baie, cască de înot, papuci și prosop. Începând cu vârstele de 6-7 ani joaca se transformă în ambiție pentru că antrenorii încep să-i selecteze pe cei care doresc să aibă succes în natație. Sacrificiile sunt un motiv pentru care mulți renunță, dar numai cei ambițioși sunt răsplătiți. În schimb, trebuie să scoată din buzunar și mai mulți bani.

ADVERTISEMENT

Ce implică nivelul competitiv în înot

Trecerea la nivelul competitiv avansat mută aproape toate costurile în sarcina părinților. Din păcate, în acest punct natația începe să fie un sport costisitor. Familiile care au copii în această situație achită între 1.000 și 2.000 de lei pe lună. Un părinte a făcut un calcul și a ajuns la concluzia că echipamentele trebuie la rândul lor schimbate mai des.

ADVERTISEMENT

„Cel mai mult este cotizația pentru antrenamente, măcar 500 lei/lună, în care intră 5 antrenamente pe săptămână. Între 5.400-6.000 de lei. Apoi, mai cheltuim cam 1.000 de lei pe an pentru echipament. O pereche de ochelari buni e 200 de lei, trebuie măcar două pe an, fiindcă se rup.

Slipi de antrenament, două perechi pe an, de câte 70-100 de lei, plus un slip de concurs, 300 de lei. Mai sunt 4-5 căști de câte 50 de lei, papuci, 70 de lei, prosop, 70 de lei, șort, tricou. Automat, cresc și costurile cu echipamentul”, a explicat un părinte în urmă cu câțiva ani, conform .

ADVERTISEMENT

În schimb, președintele Federației de Natație, Camelia Potec, este de cu totul altă părere. Fosta sportivă care deține medalia de aur la 200 m liber la Olimpiada de la Atena susține că înotul la nivel de copii și juniori poate fi practicat și cu investiții mai mici. A transmis că se pot atinge performanțe și cu sume rezonabile.

Camelia Potec: ”Și taxele de înscriere sunt mari”

„Costul de echipament și competiție, dacă e organizat cum trebuie pe axa părinte-antrenor-club, ajunge la un nivel ce poate fi susținut de părinți cu câștiguri medii. Dacă ne dorim însă cu orice preț să mergem la competiții în fiecare lună doar pentru a aduna medalii, atunci poate deveni foarte costisitor.

Și taxele de înscriere sunt mari. Părinților le e foarte greu să susțină deplasări, cazare, transport, masă, dar și echipamentul de competiție. Eu consider că, pentru categoriile de vârste mici, trei competiții pe an sunt suficiente: Campionatul Național, un campionat regional și încă o competiție privată de verificare”, susține Camelia Potec, mai arată sursa menționată.

Totodată, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern impune niște taxe anuale. Spre exemplu, viza costă 70 de lei, iar înscrierea la Campionatul Național este 15–22 lei/probă. Acestea sunt, de fapt, cele mai mici costuri pentru că ele încep să crească considerabil atunci când un copil merge la competiții și concursuri.

Etapele parcurse de un înotător

David Popovici a trecut prin mai multe etape pentru a ajunge unde este în prezent. Fiecare sportiv trebuie să aibă răbdare, primul pas important fiind undeva în jurul vârstei de 10 ani. De la 10 ani la 13 ani începe monitorizarea copiilor talentați. Progresul lor este ținut sub observație între 1 și 3 ani până când pot ajunge la Campionatele Naționale.

Ulterior, la 14 ani (fete) și 15 (băieți) se formează loturile naționale de juniori. E momentul în care apar și primele competiții internaționale de obiectiv, sub tutela FRN și a COSR. Cei cu adevărat valoroși sunt selecționați în baza rezultatelor de la Campionatele Naționale. Tot aici sunt văzute și excepțiile, așa cum este și .

El este un fenomen, dovadă că a primit porecla „Rechinul”. Încă de la 13 ani s-a observat că va ajunge departe. În plus, în această etapă contează enorm nivelul tehnic acumulat, măestria și ușurința cu care înoată fiecare copil. De asemenea, felul în care abordează concursurile la care merge este un alt element esențial.

„La nivel de performanță există o tendință de creștere a tarifelor la închirierea culoarelor, între 30%-50%, din cauza majorării costurilor la energie electrică, apă și altele. Avem semnale din țară că unele cluburi și antrenori au fost anunțați să micșoreze numărul de ore închiriate”, a mai spus Camelia Potec.