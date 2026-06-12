Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova intră într-o perioadă în care atragerea de noi investitori în acționariat devine un subiect tot mai prezent, iar Mihai Rotaru a pus pe masă cifrele clare pentru cei interesați să devină parte din clubul din Bănie. Într-o apariție la podcastul „La Mijloc”, acționarul majoritar al alb-albaștrilor a vorbit deschis despre cât valorează procentele din club și ce obligații ar veni la pachet pentru viitorii parteneri.

Cât costă 5% din Universitatea Craiova și ce obligație au viitorii investitori

Rotaru a explicat că 5% din acțiunile Universității Craiova sunt evaluate la aproximativ 500.000 de euro, sumă stabilită la valoarea capitalului social al clubului, care se ridică la 10 milioane de euro. Practic, patronul oltenilor a precizat că nu poate vinde sub această valoare contabilă, dar că obiectivul său nu este unul neapărat financiar, ci atragerea unor parteneri puternici în acționariat.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, intrarea în acționariat nu vine doar cu plata inițială. Orice investitor care ar cumpăra 1% din club ar avea și o obligație clară, să investească aproximativ 250.000 de euro anual în club, o condiție pe care Rotaru o consideră esențială pentru dezvoltarea proiectului. Oferta este, însă, una limitată în timp, valabilă până la startul preliminariilor de Champions League, moment după care structura și prețul ar putea fi renegociate, în funcție de evoluția clubului.

„În mod normal… Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă. Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic. Atunci, 500.000 de euro este prețul. Este capitalul social. Este valoarea nominală a acțiunilor. 1% este 100.000 de euro. Doar că aveți obligația, ulterior, să investiți 250.000 de euro, în fiecare an. Oferta aceasta este valabilă până când începe primul tur de Liga Campionilor. Ori vom cere mai mult, ori mai puțin. Eu sper că mai mult“, a spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Inter Milano și PSG, pe lista de dorințe a lui Mihai Rotaru

în cazul unei calificări în faza principală a Ligii Campionilor. Omul de afaceri a enumerat mai multe nume de referință din fotbalul european și a explicat că fiecare dintre acționarii clubului are propriile preferințe.

ADVERTISEMENT

Deocamdată, până la duelurile cu granzii Europei, Universitatea Craiova trebuie să treacă de obstacolele din preliminariile Ligii Campionilor. Totuși, Rotaru a mărturisit că și-ar dori în mod special o confruntare cu Inter Milano, atât pentru valoarea clubului italian, cât și pentru posibilitatea de a-l readuce pe Cristi Chivu în Bănie, de această dată ca adversar. În același timp, unul dintre colegii săi din acționariat visează la o întâlnire cu Bayern Munchen, în timp ce pe lista preferințelor sale se mai regăsesc PSG, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal și Galatasaray.

ADVERTISEMENT

„Am vrea să jucăm cu Inter Milano în Liga Campionilor, că poți să-l aduci pe Cristi Chivu acasă. Unul dintre acționari este fan înrăit Bayern Munchen și visul lui este să joace Craiova cu Bayern Munchen. Vreau PSG, că am eu afinitate pentru ei. Una dintre Barcelona sau Real Madrid, iar din Anglia aș lua Liverpool sau Arsenal. Aș lua și Galatasaray, că ar fi spectacol total“, a spus Mihai Rotaru.

Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro

După stagiunea perfectă, mai mulți jucători de bază ai „Științei” ar putea avea oferte importante, iar anumite poziții ar rămâne descoperite. Pentru a evita o astfel de situație, Mihai Rotaru se gândește la întărirea lotului. În plin Campionat Mondial, i.

ADVERTISEMENT

Patronul Universității Craiova a fost pus să spună numele unui jucător pe care îl dorește tot în cadrul podcastului. Mihai Rotaru nu a stat mult pe gânduri și a mărturisit că Jurica Prsic este una dintre țintele echipei, însă, cel mai probabil, nu se va ajunge la un acord cu mijlocașul de la Gorica.

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah. Și încă ceva…”, a spus Mihai Rotaru. Prsir este cotat la 1,5 milioane de euro, iar în această vară va rămâne liber de contract. Gorica a terminat pe locul 8 în Croația în stagiunea recent încheiată.