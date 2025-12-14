Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea

ADVERTISEMENT

Hotelul lui Gică Hagi din Mamaia este deschis non-stop, turiștii putându-se bucura de cazare aici inclusiv de sărbători. Iată cât costă, de fapt, să faci Crăciunul în locația situată pe malul Mării Negre. Ce facilități oferă spațiul.

Prețul unui sejur în hotelul lui Gică Hagi, în stațiunea Mamaia

Perioada sărbătorilor de iarnă se apropie cu pași repezi și oamenii caută din timp oferte pentru cazare. Gică Hagi se numără printre sportivii care au investit în acest domeniu, prin intermediul unui hotel situat într-o stațiune de lux.

ADVERTISEMENT

Clădirea fostului mare se găsește în Mamaia, foarte aproape de plajă. Afaceristul vine cu oferte inedite pentru cei care doresc să petreacă Crăciunul pe proprietatea sa. Aceștia trebuie să scoată mulți bani din buzunar.

Un sejur de 2 nopți, în perioada 24-26 decembrie 2025, este destul de piperat. Turiștii interesați trebuie să achite suma de 1.039 de lei, costul fiind pentru o singură persoană, conform . În acești bani este inclus micul dejun.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Gică Hagi percepe suma de 593 de euro pentru 3 nopți de cazare, pentru 2 persoane. Costul este valabil în perioada 24-27 decembrie 2025. În cei aproximativ 3.000 de lei sunt achitate atât micul dejun, cât și cina.

ADVERTISEMENT

În plus, în seara de Crăciun se organizează o cină specială cu muzică live. Mai mult decât atât, în restul serilor petrecute în hotelul fostului fotbalist atmosfera este întreținută de un DJ. Totodată, vizitatorii se pot bucura de un centru spa elegant.

Hotelul celebrului antrenor român, care este , are piscină interioară încălzită, saune uscate și umede, precum și cadă cu hidromasaj, zonă de fitness și dușuri.

ADVERTISEMENT

Costul unui pachet de Revelion, în hotelul lui Gică Hagi

Gică Hagi vine cu costuri speciale și pentru trecerea dintre ani. Turiștii care ajung la mare în noaptea de Revelion trebuie să știe că prețurile sunt mai mari decât de Crăciun. Un pachet pentru două persoane și trei nopți de Revelion pleacă de la 1.000 de euro.

Spre exemplu, oferta cu mic dejun și cină incluse, în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, este disponibilă la prețul de 1.195 de euro. Atmosfera de Anul Nou este întreținută de Kony Band LIVE. De asemenea, nu va lipsi focul de artificii.

În plus, la fel ca în cazul pachetului de Crăciun și de această dată vizitatorii pot profita de toate facilitățile locației din Mamaia. Aceștia primesc acces în zona spa a hotelului, unde pot beneficia de masaj de relaxare.