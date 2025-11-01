Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România

ADVERTISEMENT

Cine vrea să petreacă Revelionul în 2025 la hotelul deținut de faimoasa Simona Halep din Poiana Brașov trebuie să dețină și un buget generos. Prețurile au tot crescut, odată ce data se apropie.

Cât costă cazarea de Revelion la hotelul deținut de Simona Halep

Hotelul Simonei Halep se află în Poiana Brașov, la aproape 10 kilometri de Dino Park și 11 km de The White Tower. Cei care ajung aici se bucură de o saună, un club de noapte, sală de fitness, restaurant, dar și de room service.

Locația este una de lux, iar prețurile sunt unele pe măsură. Spre exemplu, cine vrea să meargă de Revelion la hotelul deținut de Simona Halep va avea de scos din buzunar sume de peste 3.000 de lei pentru o singură noapte de cazare.

În perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, prețul pentru o noapte de cazare este de 3.575. Astfel, după un calcul simplu, un sejur de Revelion, adică patru nopți de cazare, ajunge la nu mai puțin de 14.300 lei, adică aproape 3.000 de euro.

Cei care vor o cameră mult mai generoasă vor avea de scos din buzunar și mai mulți bani. Mai exact, prețul pentru Signature Grand Suite este 20.800 de lei, patru nopți de cazare.

De ce servicii se bucură turiștii

Cine se cazează de Revelion la în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, se bucură însă de un pachet complex. Pe lângă cele patru nopți de cazare în camere premium, micul dejun este inclus.

Totodată, mai este inclusă și cina festivă la trecerea dintre ani cu open bar dar și un brunch special în prima zi a anului 2026. Există și un program artistic de excepție cu DJ Professor şi invitați speciali la SiHA Restaurant & Lounge, dar și momente live cu Giorgio Ciabattoni, un maestru italian al spectacolului muzical Internațional.

Pachetul mai conține de asemenea un recital deosebit cu Mrs. Saxy. Și, evident, oaspeții se bucură de acces gratuit la zona SPA, la sala de fitness și au și parcare gratuită de asemenea.

Cât de mari sunt prețurile la restaurantul deținut de Simona Halep

Cei care nu vor neapărat să se cazeze la hotelul deținut de Simona Halep pot lua prânzul sau cina la restaurant în schimb. .

Un șnițel de pui cu cartofi prăjiți costă 54 de lei. Și tot același preț îl au și pulpele la ceaun cu sos de usturoi și mămăligă. O porție de carne la graniță cu mămăliguță pe de altă parte costă 65 de lei.

Există și preparate mai sofisticate în meniu și evident, mai scumpe. Spre exemplu, Black Angus cu hibri la tigaie costă nu mai puțin de 179 de lei la restaurantul deținut de Simona Halep.