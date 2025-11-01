Sport

Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România

Cei care vor să facă Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep vor avea de scos din buzunar sume consistente de bani. Cum arată tarifele?
Valentina Vladoi
01.11.2025 | 10:02
Cat costa sa faci Revelionul in 2025 la hotelul detinut de Simona Halep din Poiana Brasov Pretul pentru o singura noapte e peste multe salarii din Romania
SPECIAL FANATIK
Cât costă cazarea de Revelion la hotelul deținut de Simona Halep. Sursă foto: Instagram, Tripadvior, Freepik / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cine vrea să petreacă Revelionul în 2025 la hotelul deținut de faimoasa Simona Halep din Poiana Brașov trebuie să dețină și un buget generos. Prețurile au tot crescut, odată ce data se apropie.

Cât costă cazarea de Revelion la hotelul deținut de Simona Halep

Hotelul Simonei Halep se află în Poiana Brașov, la aproape 10 kilometri de Dino Park și 11 km de The White Tower. Cei care ajung aici se bucură de o saună, un club de noapte, sală de fitness, restaurant, dar și de room service.

ADVERTISEMENT

Locația este una de lux, iar prețurile sunt unele pe măsură. Spre exemplu, cine vrea să meargă de Revelion la hotelul deținut de Simona Halep va avea de scos din buzunar sume de peste 3.000 de lei pentru o singură noapte de cazare.

În perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, prețul pentru o noapte de cazare este de 3.575. Astfel, după un calcul simplu, un sejur de Revelion, adică patru nopți de cazare, ajunge la nu mai puțin de 14.300 lei, adică aproape 3.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Digi24.ro
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni

Cei care vor o cameră mult mai generoasă vor avea de scos din buzunar și mai mulți bani. Mai exact, prețul pentru Signature Grand Suite este 20.800 de lei, patru nopți de cazare.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digisport.ro
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului

De ce servicii se bucură turiștii

Cine se cazează de Revelion la hotelul deținut de Simona Halep în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, se bucură însă de un pachet complex. Pe lângă cele patru nopți de cazare în camere premium, micul dejun este inclus.

Totodată, mai este inclusă și cina festivă la trecerea dintre ani cu open bar dar și un brunch special în prima zi a anului 2026. Există și un program artistic de excepție cu DJ Professor şi invitați speciali la SiHA Restaurant & Lounge, dar și momente live cu Giorgio Ciabattoni, un maestru italian al spectacolului muzical Internațional.

ADVERTISEMENT

Pachetul mai conține de asemenea un recital deosebit cu Mrs. Saxy. Și, evident, oaspeții se bucură de acces gratuit la zona SPA, la sala de fitness și au și parcare gratuită de asemenea.

Cât de mari sunt prețurile la restaurantul deținut de Simona Halep

Cei care nu vor neapărat să se cazeze la hotelul deținut de Simona Halep pot lua prânzul sau cina la restaurant în schimb. Prețurile nu sunt atât de piperate, dacă ar fi să le comparăm cu restul din Poiana Brașov.

Un șnițel de pui cu cartofi prăjiți costă 54 de lei. Și tot același preț îl au și pulpele la ceaun cu sos de usturoi și mămăligă. O porție de carne la graniță cu mămăliguță pe de altă parte costă 65 de lei.

Există și preparate mai sofisticate în meniu și evident, mai scumpe. Spre exemplu, Black Angus cu hibri la tigaie costă nu mai puțin de 179 de lei la restaurantul deținut de Simona Halep.

Campioana României, direct în turul 2 preliminar al UEFA Champions League?! Care sunt...
Fanatik
Campioana României, direct în turul 2 preliminar al UEFA Champions League?! Care sunt singurele condiții și ce legătură au Rusia și Israel
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali:...
Fanatik
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film...
Fanatik
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost un fenomen în adolescență”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
IREAL! Fostul jucător de la Dinamo, derapaj grosolan la adresa lui Nicușor Dan
iamsport.ro
IREAL! Fostul jucător de la Dinamo, derapaj grosolan la adresa lui Nicușor Dan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!