Cât costă să îți cumperi un oraș întreg! Ce case vei achiziționa și ce oportunități de afaceri sunt

Amplasat pe un drum de țară și prins între câmpii întinse, Water Valley are ceva aparte. Are o istorie, are o frumusețe ce refuză să piară și o fermă unde, pe vremuri, oamenii zâmbeau, se îndrăgosteau, dar cel mai mult și cel mai mult obișnuiau să trăiască.

Acum orașul este de vânzare și cine îl vrea trebuie să scoată din buzunar o sumă destul de mare. Vorbim despre 725 de mii de dolari, bănet cât pentru o viață întreagă.

Cât costă să cumperi un oraș întreg!

În intră mai multe lucruri – un hambar, un apartament și patru magazine vechi, shop-uri care au fost inima și sufletul micuței urbe de lângă Williamson-Maury. Ah! Și să nu uităm. Veți cumpăra și foarte multă liniște. Foarte multă.

De altfel, singurul sunet pe care e probabil să-l auziți o perioadă bună este doar zumzetul cicadelor. Ici colo, rar, ar mai fi clocotul unui pârâu plin de pește și poate, cine știe, poate măcăitul raței unui vecin aflat în imediata apropiere.

Nu a fost mereu așa. În trecut, aici a existat un popas plin de viață pentru calea ferată Middle Tennessee. De altfel, drumul care te duce către ceea ce a mai rămas din Water Valley merge împreunându-se cu calea ferată, o nebunie la acea vreme.

“Acesta a fost nodul feroviar pentru trenul care a venit aici”, a spus Christa Swartz, agentul imobiliar care reprezintă listarea. Dar când calea ferată a fost distrusă la începutul anilor 1930, pentru Water Valley a început sfârșitul

Cum arăta orașul în anii de glorie

Orașul a fost cunoscut anterior sub numele de Moara Spencer, dar din cauza inundațiilor din apropierea pârâului Leiper’s, localnicii au redenumit-o Valea apei atunci când a fost înființată prima poștă în 1874.

Așezarea era cândva renumită pentru livezile sale, însă o ciupercă a cedrilor a făcut ca toți pomii fructiferi din zonă să dispară într-un timp destul de scurt. Cu toate acestea, cutii originale în care se cărau merele în trecut se găsesc încă într-un magazin pe care îl puteți achiziționa.

Interesant este că un proprietar anterior a transformat două dintre clădiri într-un loc pentru evenimente. Au fost găzduite aici mai multe , dar au avut loc și concerte. Apartamentul atașat fostului magazin general a fost și el redecorat și a servit ca o pensiune.

Cum arată orașul scos la vânzare

Băncile din fața magazinelor unde bătrânii ar sta să bârfească, par să îți facă semn să te odihnești. Ghișeele originale vă întâmpină, iar rafturile sunt în continuare aliniate cu reclame originale pentru produse.

Există chiar și un VapoRub prezentat drept o îngrijire medicală de ultimă oră. Este adevărat că, între timp, au apărut o mulțime de alte produse care fac același lucru.

Ce este și mai frumos e că pe cadrul ușii există mai multe semne făcute cu un creion. Aici era o măsurătoare oficială pentru toți copiii din oraș. Veți achiziționa și o casă de marcat originală, una care nu este însă obișnuită cu sume foarte mari.

Agentul imobiliar spune că este fascinată de proprietatea pe care o are la vânzare, una care există încă de sfârșitul anilor 1800. Așa că o prezintă numai în termeni laudativi potențialilor cumpărători. Mulți dintre cei care și-au exprimat interesul au fost chiar și din afara statului, dar și îndepărtați de Statele Unite.

„Este doar cel mai liniștit și minunat loc”, a spus femeia. “În momentul în care am văzut acest lucru, îmi imaginam o versiune mai mică și mai mică a Leiper’s Fork. Acest loc este atât de bogat în romantism și vis”, a continuat aceasta.

