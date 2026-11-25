ADVERTISEMENT

Arena Națională va găzdui un eveniment cu totul aparte în ultima zi a anului 2026! Cel mai mare stadion din România va deveni loc de petrecere pentru bucureștenii care vor să întâmpine noul an într-un decor inedit. DJ Sava, DJ Harra și cei de la Manele Fever vor întreține atmosfera, iar petrecăreții vor avea mâncare și băutură la discreție. Organizatorii au anunțat deja cât costă distracția.

Revelion cu manele pe Arena Națională! Cât trebuie să scoată din buzunar petrecăreții

În locul scandărilor suporterilor, pe Arena Națională vor răsuna ritmurile muzicii de petrecere în ultima noapte din 2026. Compania Salt & Pepper Catering organizează evenimentul „Revelion Arena Vibes 2027”, care se va desfășura în zona VIP a celui mai mare stadion din România.

ADVERTISEMENT

Cei care vor să întâmpine în locul din care oamenii de fotbal urmăresc marile trebuie să plătească, în această perioadă, 396 de lei de persoană. Prețurile vor crește însă pe măsură ce ne apropiem de finalul anului. Din 8 decembrie, un bilet va costa 450 de lei, în timp ce, după Crăciun, începând cu 28 decembrie, tariful va ajunge la 510 lei. Un cuplu care lasă achiziționarea biletelor pe ultima sută de metri va scoate din buzunar peste 1.000 de lei. În prețul biletului sunt incluse mâncarea, băuturile, accesul la programul artistic, dar și parcarea. Participanții vor avea la dispoziție atât parcarea exterioară, cât și pe cea subterană, de unde vor putea urca direct cu liftul în zona VIP.

DJ Sava și DJ Harra dau startul distracției. După miezul nopții se trece la manele

Petrecerea de pe Arena Națională va începe încă de la ora 20:00. Primul artist care va ajunge la pupitru va fi DJ Sava, de la ora 21:30. DJ Harra va prelua ștafeta înainte de trecerea în noul an, la ora 23:45. Organizatorii nu i-au uitat nici pe iubitorii de manele. De la ora 02:30, atmosfera va fi întreținută de DJ Andreas și MC Pette, în cadrul proiectului Manele Fever.

ADVERTISEMENT

Programul petrecerii de Revelion:

Ora 20:00 – accesul participanților;

Ora 21:30 – DJ Sava;

Ora 23:45 – DJ Harra;

Ora 00:00 – trecerea în 2027;

Ora 02:30 – Manele Fever.

Miel, kebab și preparate orientale pe Arena Națională. Ce cuprinde meniul de Revelion

Organizatorii au pregătit un meniu în care predomină preparatele cu specific oriental. Cei care vor petrece noaptea dintre ani pe Arena Națională vor putea alege dintre șase tipuri de salate și numeroase aperitive. Pe mesele invitaților se vor regăsi hummus, salată grecească, specialități din carne de vită, brânzeturi și mezeluri.

ADVERTISEMENT

Nici iubitorii de carne nu au fost neglijați. Meniul cuprinde friptură de porc aromatizată cu ierburi de Provence, miel pregătit în stil arăbesc, pui la grătar și kebab Adana picant. Garniturile includ orez basmati, cartofi gratinați și legume. La desert, petrecăreții vor putea savura baclava cu ciocolată sau în varianta clasică, dar și tartă cu mere, însoțită de sos de vanilie. Băutura va fi, de asemenea, la discreție. Oferta cuprinde whisky, vodcă, rom, gin, vin alb și roșu, vin spumant, dar și mai multe tipuri de cocktailuri.

ADVERTISEMENT

Revelionul pe Arena Națională, mai ieftin decât anul trecut

Nu este pentru prima dată când zona VIP a Arenei Naționale găzduiește o asemenea petrecere. La trecerea dintre 2025 și 2026, evenimentul „Retrovelion Balkanika” i-a avut în program pe cei de la Azur, Taraful de la Vărbilău și Nicolaus Papadopoulos. La vremea respectivă, prețurile anunțate inițial erau de 600 de lei pentru un bilet standard și de 700 de lei pentru unul VIP. În acest an, prețul de pornire este cu 204 lei mai mic decât tariful standard anunțat în 2025.