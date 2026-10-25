Sport

Cât costă să-l vezi pe Cristi Chivu în Inter – Fiorentina de pe stadion. Biletul de avion e cel mai ieftin

Catalin Oprea
25.10.2026 | 08:52
Cat costa sal vezi pe Cristi Chivu in Inter Fiorentina de pe stadion Biletul de avion e cel mai ieftin
SPECIAL FANATIK
Cât costă să vezi de pe stadion Inter - Fiorentina Foto: colaj Fanatik
Duminică, 25 octombrie, Cristi Chivu și Radu Drăgușin se vor înfrunta în Inter - Fiorentina. Cât costă să vezi live meciul de pe Stadionul „Giuseppe Meazza”
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În etapa a 8-a din Serie A, Cristi Chivu (45 ani) primește vizita Fiorentinei, unde joacă Radu Drăgușin (24 ani). Pentru a-i vedea pe români de pe stadion prețul variază între 200 și 700 de euro.

Biletul de avion București – Milano, cel mai ieftin

Săptămâna aceasta, Inter a bifat prima victorie în UEFA Champions League. A câștigat cu Șahtior Donețk, 1-0, după ce în primele două meciuri a pierdut cu Real Madrid, 1-2, și Club Brugge, 3-4. În campionat, unde este pe primul loc, cu 19 puncte după 7 etape, primește vizita Fiorentinei, aflată în zona roșie, cu doar 7 puncte strânse.

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Varianta economică pentru a vedea live Inter – Fiorentina

Pentru a vedea meciul de pe „Giuseppe Meazza”, în varianta economică, costurile pentru o persoană, pentru două nopți la Milano, la care se adaugă cazare, bilet de meci și de avion, plus costurile pentru mâncare, variază între 200 – 300 de euro/ persoană.

Biletul de avion este între 40 și 50 de euro, în funcție de compania aeriană. În timp ce cazarea la un hostel este între 20 – 30 de euro/ noapte, iar mâncarea pentru două zile poate fi asigurată cu 40 – 60 de euro. Biletul la meci, pentru a vedea live duelul dintre Cristi Chivu și Radu Drăgușin variază pe site-urile de revânzare între 30 și 60 de euro, la inelul 3.

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Varianta cu buget mai mare pentru a vedea live Inter – Fiorentina

Există și o variantă cu un buget mai mare pentru a vedea meciul, care variază între 450 – 650 de euro. Evident, cazarea pentru două nopți nu va fi la un hostel, ci la o cameră privată, de pe site-urile de booking. Costul, în funcție de preferințe, este estimat între 150 – 220 de euro. Și biletul de avion este mai scump, pentru condiții mai bune, între 120 – 180 de euro. La fel se întâmplă și cu mâncarea, unde pentru două zile în Milano poți cheltui între 60 și 100 de euro/ persoană.

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Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Fiorentina

Cristi Chivu a mai pierdut un jucător. Luis Henrique (24 ani) are o problemă musculară și nu îl va mai putea ajuta pe antrenorul român pentru următoarea lună: „Luis Henrique a fost supus unor examene clinice și instrumentale în această dimineață, la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au relevat o întindere a mușchiului adductor lung de la coapsa stângă”, notează Gazzetta dello Sport.

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Astfel, Chivu a ajuns la cinci jucători pe care nu poate conta în perioada următoare. Pe lângă Luis Henrique, pe listă se mai adaugă Lautaro Martinez (29 ani), Benjamin Pavard (30 ani), Curtis Jones (30 ani) și John Stones (32 ani).

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