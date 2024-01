Cât costă să mânânci o porție de varză călită cu ciolan de purceluș la restaurantul lui Dani Oțil. Prețurile nu sunt deloc ieftine. „Suntem un restaurant de nord

Dani Oțil a demonstrat tuturor că poate îmbina viața de om de televiziune cu cea de om de afaceri. De ani buni de zile, aceste deține două restaurante în zona de fițe a Capitalei. Peste tot în oraș se vorbește că matinalul ar avea prețurile extrem de piperate și că nu oricine poate mânca aici. Iată cum arată meniul lui.

Cât trebuie să scoți din buzunar pentru a mânca la Dani Oțil la restaurant

Dani Oțil este unul dintre bărbații din lumea mondenă care nu mai are nevoie de introduceri. De ani buni de zile, aceasta este prezent pe micul ecran și moderează una dintre cele mai longevive emisiuni de la Antena 1.

După ce a dat lovitura în televiziune, și anume, HoReCa. În urmă cu câțiva ani, colegul lui Răzvan Simion a deschis porțile restaurantului The Grill.

Locația se află în una dintre zonele de fiță ale Bucureștiului. Cei care au ajuns să mănânce, măcar o dată aici, au avut numai cuvinte de laudă la adresa preparatelor. În schimb, un singur aspect i-a nemulțumit pe clienții restaurantului.

Mai în glumă, mai în serios, în oraș umblă vorba că Dani Oțil ar avea prețuri destul de piperate pentru preparatele sale. Ce-i drept, mâncarea arată într-un mare fel, iar de prepararea tuturor felurilor de mâncare se ocupă cei mai buni chefi.

Meniul de la The Grill are prețuri pentru toate buzunarele

Ca orice business transparent, , pe internet. Astfel, cei care au răbdare să caute vor afla că aici, la Dani la restaurant, prețurile sunt pe măsura preparatelor servite.

Meniul The Grill este unul foarte variat și cuprinde mic dejun, aperitive și gustări, fel principal, pizza, desert și diverse garnituri. În plus, față de multe alte locații din Capitală, restaurantul lui Dani Oțil are și un meniu special pentru copii.

Prețurile variază în funcție de preparatul ales și nu sunt cu mult mai mari decât în alte restaurante din București. De exemplu, o porție de varză călită cu ciolan costă la The Grill 88 de lei.

Cei care vor să se răsfețe cu pizza pot alege din diversele tipuri, de la Margherita, la Bufala sau Bassiano 2.0. Prețurile pentru pizza pornesc de la 42 de lei și pot ajunge până la 69 de lei.

De foarte mute ori, inclusiv practicate la The Grill. Tocmai de aceea, soțul Gabrielei Prisăcariu s-a văzut nevoit să se apere și să justifice tarifele preparatelor sale.

”Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții. Prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului.”, a spus Dani Oțil pe Instagram.