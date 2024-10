Cât costă să mergi în jurul lumii cu un tren de lux. Sunt incluse cazarea la hoteluri exclusiviste și excursii personalizate

Cât costă să mergi în jurul lumii cu un tren de lux. Călătoria a fost relansată de o agenție de turism și durează aproximativ două luni. Trece prin patru continente, dar nu oricine își permite, mai ales că există și costuri suplimentare.

Cât costă să călătorești în jurul lumii cu un tren de lux

Călătoriile cu trenul devin din ce în ce mai apreciate. Profitând de asta, o agenție de turism a relansat . Trenul va străbate, în total, patru continente și 12 țări, într-o perioadă de aproximativ două luni.

De menționat este, însă, că este vorba de șapte , iar startul călătoriei va avea loc peste aproape un an, pe data de 3 septembrie 2025. Astfel, turiștii care vor avea parte de experiențe inedite, vor merge cu Belmond Royal Scotsman în Scoția, La Dolce Vita Orient Express în Italia și Venice Simplon-Orient-Express.

De asemenea, în Canada a fost ales Rocky Mountaineee, iar în India The Maharajas’ Express. În Africa, pasagerii care vor merge în călătoria în jurul lumii, vor merge cu trenul de lux Sud Rovos Rail.

Sud-estul Asiei va fi admirat din Eastern and Oriental Express. Însă, de menționat este faptul că nu oricine își va permite. Prețul călătoriei pornește de la 116.000 de euro de persoană, la care se adaugă și costuri suplimentare.

De ce servicii beneficiază pasagerii

Doritorii ni merg doar cu trenul, ci și cu avionul. Vacanța pornește din Eastern and Oriental Express, apoi turiștii vor zbura în Scoția, Europa, ca să-și continue expediția spre Verona, Veneția și Paris.

Itinerariul include și Bucureștiul, precum și Budapesta și Istanbulul, după care pasagerii trebuie să ajungă în India, destinație pentru care biletul de avion nu este inclus.

Din țara în care s-a mutat Iulia Vântur, se merge către Johannesburg, în Africa de Sud, apoi în Singapore și Malezia, după care retur. Cei care au plecat în jurul lumii cu trenul trebuie să se întoarcă la casele lor și să-și plătească singuri drumul cu avionul.

Totuși, în orașele vizitate, turiștii vor fi cazați la hoteluri de lux. În preț sunt incluse și excursiile personalizate. „Când am creat această călătorie unică în urmă cu un an, a fost un răspuns la cererea tot mai mare de trenuri de lux din întreaga lume.

Itinerariul nostru 2025 Around the World by Luxury Rail a fost rafinat și adaptat pentru a maximiza timpul și experiențele oaspeților noștri în timp ce se bucură de cultura, bucătăria și activitățile pe care fiecare dintre aceste destinații renumite le are de oferit”, a spus Frank Marini, președinte și CEO Railbookers, conform