Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet

Românii încep să facă planuri pentru Paștele care pică anul acesta pe 12 aprilie. Iată cât costă să petreci această zi la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Turiștii beneficiază de un pachet foarte bun.

Suma plătită de vizitatori de Paște, în hotelul Simona Halep din Poiana Brașov

Simona Halep ar avea o avere care se ridică la peste 40.000.000 de euro. O duce excelent la capitolul bani, fiind una dintre persoanele care își permite să facă schimbări de tot felul.

A investit în afaceri de succes, cum ar fi cele două unități hoteliere pe care le administrează cu mult entuziasm.

Cea din Poiana Brașov a fost lăudată în urmă cu ceva vreme de Theo Rose. A primit recenzii pozitive de la multe persoane, dovadă că acum reprezentanții și-au dezvăluit planurile pentru Paște. Au venit cu o ofertă specială.

Turiștii care doresc să petreacă această sărbătoare la munte au parte de un pachet foarte bun. Pentru 3 nopți de cazare, în perioada 10 – 13 aprilie 2026 trebuie să scoată din buzunar o sumă care nu este pentru toată lumea.

Potrivit , prețul pleacă de la 926 de euro de persoană, ceea ce înseamnă peste 4.700 de lei. În acești bani cei care ajung în hotelul deținut de Simona Halep se bucură de o cameră frumoasă și curată, cu o priveliște superbă.

Ce primesc turiștii la hotelul Simona Halep

Preparatele culinare specifice Paștelui nu lipsesc de pe masă. Turiștii care se cazează în unitatea deținută de Simona Halep, în Poiana Brașov, primesc numeroase bunătăți, printre care se numără ouă roșii, pască, drob, cozonac și vin roșu.

În plus, în locație se desfășoară un Brunch Pascal. Acesta este programat pentru data de 12 aprilie, unde vizitatorii beneficiază de vin și spumant. Băuturile sunt incluse automat în meniu, fără niciun cost suplimentar.

Un moment special la debutul cinei are rolul de a destinde atmosfera. Totodată, turiștii au parte și de alte lucruri, cum ar fi accesul gratuit la zona SPA & Sala de Fitness, parcare gratuită și 10% discount la Sun&Set Harmony Massage.

Sejurul în hotelul Simona Halep din Poiana Brașov poate fi achitat și cu cardul de vacanță. Vizitatorii din toate colțurile țării sunt așteptați să se bucure de o perioadă plăcută, departe de agitația orașului și de aglomerație.