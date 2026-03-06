Sport

Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet

La ce preț poți să sărbătorești Paștele în unitatea hotelieră care poartă numele sportivei Simona Halep din Poiana Brașov. Cum arată meniul pentru vizitatori.
Alexa Serdan
06.03.2026 | 17:15
Cat costa sa petreci Pastele la hotelul detinut de Simona Halep in Poiana Brasov Ce primesc turistii in pachet
Ce preț are un sejur în hotelul Simona Halep din Poiana Brașov. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Românii încep să facă planuri pentru Paștele care pică anul acesta pe 12 aprilie. Iată cât costă să petreci această zi la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Turiștii beneficiază de un pachet foarte bun.

Suma plătită de vizitatori de Paște, în hotelul Simona Halep din Poiana Brașov

Simona Halep ar avea o avere care se ridică la peste 40.000.000 de euro. O duce excelent la capitolul bani, fiind una dintre persoanele care își permite să facă schimbări de tot felul. Recent, a adoptat un nou look.

ADVERTISEMENT

Transformarea a venit la scurtă vreme după declarația surprinzătoare în care a vorbit deschis despre singurătate. În schimb, a investit în afaceri de succes, cum ar fi cele două unități hoteliere pe care le administrează cu mult entuziasm.

Cea din Poiana Brașov a fost lăudată în urmă cu ceva vreme de Theo Rose. A primit recenzii pozitive de la multe persoane, dovadă că acum reprezentanții și-au dezvăluit planurile pentru Paște. Au venit cu o ofertă specială.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

Turiștii care doresc să petreacă această sărbătoare la munte au parte de un pachet foarte bun. Pentru 3 nopți de cazare, în perioada 10 – 13 aprilie 2026 trebuie să scoată din buzunar o sumă care nu este pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT
Controversă la Casa Albă: Donald Trump a menționat războiul din Iran și Leo...
Digisport.ro
Controversă la Casa Albă: Donald Trump a menționat războiul din Iran și Leo Messi n-a ezitat! "Dezgustător"

Potrivit booking.com, prețul pleacă de la 926 de euro de persoană, ceea ce înseamnă peste 4.700 de lei. În acești bani cei care ajung în hotelul deținut de Simona Halep se bucură de o cameră frumoasă și curată, cu o priveliște superbă.

Ce primesc turiștii la hotelul Simona Halep

Preparatele culinare specifice Paștelui nu lipsesc de pe masă. Turiștii care se cazează în unitatea deținută de Simona Halep, în Poiana Brașov, primesc numeroase bunătăți, printre care se numără ouă roșii, pască, drob, cozonac și vin roșu.

ADVERTISEMENT

În plus, în locație se desfășoară un Brunch Pascal. Acesta este programat pentru data de 12 aprilie, unde vizitatorii beneficiază de vin și spumant. Băuturile sunt incluse automat în meniu, fără niciun cost suplimentar.

Un moment special la debutul cinei are rolul de a destinde atmosfera. Totodată, turiștii au parte și de alte lucruri, cum ar fi accesul gratuit la zona SPA & Sala de Fitness, parcare gratuită și 10% discount la Sun&Set Harmony Massage.

Sejurul în hotelul Simona Halep din Poiana Brașov poate fi achitat și cu cardul de vacanță. Vizitatorii din toate colțurile țării sunt așteptați să se bucure de o perioadă plăcută, departe de agitația orașului și de aglomerație.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin,...
Fanatik
Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre viața lui Florin Halagian
Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că e suspendat: „M-am așteptat...
Fanatik
Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că e suspendat: „M-am așteptat să fiu tratat precum alți antrenori”
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali...
Fanatik
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Bombă! TAS a emis motivarea! CFR Cluj are probleme serioase
iamsport.ro
Bombă! TAS a emis motivarea! CFR Cluj are probleme serioase
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!