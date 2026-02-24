Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România

ADVERTISEMENT

Ziua de 8 martie, dedicată doamnelor și domnișoarelor, se apropie cu pași repezi. Reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov, arată cât costă să petreci evenimentul fără prea mari bătăi de cap.

8 martie, în restaurantul din Poiana Brașov al Simonei Halep

Simona Halep nu mai are nevoie de nicio prezentare. S-a retras oficial din tenis, dar continuă să fie în lumina reflectoarelor datorită afacerilor și aparițiilor sale. De curând, a fost .

E concentrată pe business și pe evenimentele care au legătură cu marea sa pasiune, tenisul. Cu toate acestea, nu uită de hotelurile pe care le administrează. Unul dintre acestea se află la intrarea în stațiunea Poiana Brașov.

Pentru că se apropie ziua de 8 martie, reprezentanții unității hoteliere au venit cu o ofertă unică. Au pregătit un pachet special pentru doamnele și domnișoarele care vor să profite de această sărbătoare internațională.

Cele care vor să se bucure de momente de vis trebuie să achite un cost rezonabil. Mai exact, pentru a se distra în restaurant SiHA din cadrul hotelului din Poiana Brașov trebuie să scoată din buzunar suma de 55 de euro.

Mai exact, persoanele interesate trebuie să achite echivalentul a 280 de lei. Simona Halep le propune o oportunitate de nerefuzat care are loc pe data de 7 martie, începând cu ora 19:00. Petrecerea continuă până a doua zi.

Cum arată meniul de 8 martie, la hotelul Simona Halep de la munte

„Nu așteptăm dimineața de 8. O întâmpinăm la miezul nopții. La SiHA Restaurant & Lounge – Poiana Brașov. Cocktail de întâmpinare: Ladies Spring Cocktail. Apoi, momente în farfurie:

Salata Grand Slam cu Lollipop de Foie Gras și coșulețe cu brânză de capră, nuci, caju, pară; file de Cega cu sparanghel și julienne de legume”, se arată în anunțul postat pe contul de .

De asemenea, doamnele și domnișoarele care vor să se distreze de 8 martie pot alege și o variantă care include piept de curcan în fulgi de migdale cu sos de mango, piure cu trufe, sparanghel cu muguri de pin și edamame caramelizate.

În plus, hotelul din Poiana Brașov deținut de Simona Halep propune și un răsfăț special, al „veveriței”. Acesta are în centrul atenției un preparat care poartă denumirea „Pink Crepes”, având în compoziția sa alune de pădure, căpșuni și cremă de mascarpone.

Mai mult, atmosfera va fi întreținută pe toată durata petrecerii de muzică live. Un saxofonist cunoscut va fi prezent în locația de la munte. Ulterior, DJ Ilie va menține ritmul serii până târziu, semn că organizatorii au luat în calcul toate detaliile și preferințele muzicale.

Pe de altă parte, fosta campioană duce o viață de lux, dar fără a epata. Are momente când iese în evidență, recent fiind fotografiată cu o vândut în multe orașe din România.