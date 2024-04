Cât costă să te cazezi la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Rezervările nu pot fi făcute pentru o singură noapte

Cine are în plan să ajungă la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord trebuie să cunoască și tarifele. Locația este una cu adevărat deosebită, deloc departe de mare. Prețurile nu sunt însă chiar pentru oricine.

Cât costă să te cazezi la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord

Andreea Bănică a reușit să își îndeplinească un mare vis alături de soțul ei, Lucian Mitrea.

Este vorba despre hotelul Atmosphere By The Sea. Acesta este hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Locația se află în apropierea Plajei Debarcader și este destul de generoasă. Mai exact, hotelul are 14 camere și 38 de apartamente cu dotări premium.

Totodată, scrie că există și parcare subterană gratuită în zona proprietății. Iar fiecare turist care ajunge aici poate să aibă parte de o experiență unică, cu un confort pe măsură.

Și pentru că știm deja că o mulțime de persoane au ales litoralul românesc în minivacanța de Paște, iată că și hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord își deschide porțile. Cât costă însă o noapte de cazare aici?

Prețul pentru două nopți de cazare

Înainte de toate, cancan.ro notează că nu pot fi făcute rezervări pentru o singură noapte de cazare. Astfel, cei interesați trebuie să petreacă cel puțin două nopți în acest loc. Care sunt tarifele?

Prețurile variază, însă nu sunt pentru orice buzunar. Acestea pornesc de la 900 de lei pentru două nopți de cazare, dar pot ajunge chiar și la 1.600 de lei. Chiar și așa, clienții se bucură de mai multe facilități.

O mare parte dintre camere au vedere la mare. De asemenea, camerele au aer condiționat și arată cât se poate de bine. Se pare, deci, că artista a fost atentă la detalii în momentul în care a ales totul.

Și nu ar fi singura. Și alți artiști celebri au investi în imobiliare. Exemplu este chiar

Artistul este mulțumit de cum merge treaba și mai mult de atât, povestea că de 1 mai deja toate apartamentele sunt rezervate. Totodată, el mai adăuga că are planuri ambițioase în continuare.