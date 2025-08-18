Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră

Fiicele și cele două soții ale miliardarului Dinu Patriciu sunt din nou la un pas de a rămâne fără domeniul din Snagov pe care l-au moștenit după moartea omului de afaceri.

Vila lui Dinu Patriciu se vinde la un preț special

Domeniul lui Dinu Patriciu de pe malul lacului Snagov va fi scos din nou la licitație pentru , după moartea acestuia din 19 august 2014.

Imobilul care măsoară zeci de mii de metri are un preț special, redus cu mai bine de un milion de euro. Scăderea vine după ce la precedentele licitații, niciun cumpărător nu s-a arătat interesat de palatul lui Dinu Patriciu.

Palat cu piscină și seră, de vânzare

Proprietatea se află pe raza localității Gruiu și e compusă din trei terenuri, dintre care unul cu mai multe construcții pe el:

un teren de 13.800 mp, din care 1.197 mp reprezintă teren construit, rezultat în urma comasării a trei numere cadastrale. Pe acest teren se mai află o locuință S+P+E cu o suprafață de 253,22 mp, o piscină, un foișor, amenajări cu o suprafață de 623,48 mp, anexă poartă cu o suprafață la sol de 193,49 mp și o seră de 127,49 mp

un teren intravilan în suprafață de 1.960 mp

un teren intravilan în suprafață de 1.600 mp.

În prezent, domeniul se află în proprietatea moștenitoarelor lui Dinu Patriciu: Ana și Maria Patriciu (fiicele miliardarului), Dana Rodica și Sabina Patriciu (fostele soții ale omului de afaceri).

Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu

Licitația este stabilită pentru data de 27 noiembrie 2025, la ora 11:00, la sediul biroului executorilor judecătorești Aequitas. Prețul de pornire a licitației este de 15.331.122 de lei, echivalentul a 3.082.500 euro. În 2023, valoarea imobilului a fost stabilită la valoarea de 4.110.000 euro. Cei care vor să se înscrie la această licitație trebuie să prezinte o garanție de cel puțin 10% din prețul solicitat, adică 300.000 de euro.

Vânzarea la licitație a casei în care a locuit Dinu Patriciu vine după ce acesta a garantat cu imobilul un împrumut contractat în decembrie 2004.

Banca Comercială Română a cesionat partea ei de creanța către Serraghis Loan Management Ltd, care, alături de Unicredit Bank, au emis o somație imobiliară prin intermediul executorului judecătoresc. La scurt timp după moarte, proprietatea lui Dinu Patriciu a fost evaluată la aproximativ 7 milioane de euro, însă valoarea acesteia a scăzut în timp.

De ce nu mai locuiește nimeni în vila de pe malul lacului Snagov

Nimeni nu mai locuiește de ani buni la vila din Snagov. Aceasta a fost folosită pe post de depozit ale unor bunuri pe care moștenitoarele lui Dinu Patriciu și le dispută în instanță. În primăvara anului 2024, și au reclamat că imobilul a fost spart și că din interior au dispărut mai multe bunuri de valoare.

În prezent, Ana Patriciu are domiciliul în Elveția, Maria Patriciu în Cadana, iar Sabina și Dana sunt plecate de mulți ani din țară, cu toate că în acte apar ca locuind în București. Prima s-a mutat în Canada, iar cea de-a doua în Caraibe, acolo unde s-a refugiat înainte de moartea soțului ei de care dorea să divorțeze.

Dinu Patriciu a fost cel mai bogat român

Dinu Patriciu a fost cel mai bogat român, cu o avere care a ajuns la aproximativ 3,4 miliarde de dolari, după vânzarea Rompetrol către KazMunaiGaz.În ultimii ani din viață, Patriciu a început să aibă probleme financiare și, în mod inexplicabil, el a acumulat mai multe datorii la bănci.

Pe fondul unor probleme grave de sănătate, miliardarul s-a trezit încă din 2012 că băncile au demarat procedurile de executare silită. Afaceristul s-a stins din viață la un spital din Londra, după un transplant hepatic.