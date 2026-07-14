Cât costă să vezi Franța – Spania de pe stadion. Prețurile au luat-o razna: aproape 350.000 de dolari un bilet la VIP

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va încheia la sfârșitul săptămânii în curs. Marea finală este programată duminică, 19 iulie, însă până atunci fanii vor putea urmări semifinalele Franța – Spania și Anglia – Argentina. Prețurile pentru derby-ul european au atins cote înalte.

Cât costă să vezi Franța – Spania de pe stadion

Prima semifinală de la turneul final va avea loc între Franța și Spania. Duelul european se va desfășura pe AT&T Stadium din Texas, iar suporterii încă mai pot achiziționa bilete cu doar 12 ore înainte de fluierul de start. Totuși, puțini și-ar permite, de fapt, să asiste la meciul din SUA. Motivul? Prețurile extrem de mari.

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Conform , cele mai ieftine bilete aflate la revânzare pornesc de la 4.500 de dolari, locurile fiind în peluză sau tribună. Pe site-ul oficial FIFA, tichetele pleacă de la 12.700 de dolari. Cea mai scumpă variantă este cea de a achiziționa locuri la lojele VIP ale stadionului din Texas.

, cu servicii de catering incluse. Prima are o capacitate de 24 de locuri și costă 346.250 de dolari, pe când a doua are 14 locuri și este disponibilă la prețul de 316.980 de dolari. De menționat este faptul că, dacă prima lojă s-ar umple, costul per persoană ar atinge în jur de 14.500 de dolari.

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Când are loc finala Franța – Spania

Franța – Spania este prima semifinală de la Campionatul Mondial desfășurat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Duelul este programat marți, 14 iulie, de la ora 22:00, pe AT&T Stadium din Texas, iar învingătoarea o va întâlni pe .

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