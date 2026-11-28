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Deși în acest sezon nicio echipă din București nu a reușit să se califice în cupele europene, iubitorii de fotbal din capitala României pot vedea meciurile altor formații. Din cauza conflictelor geo-politice, formațiile din Israel au fost nevoite să-și găsească o altă „casă” pentru meciurile europene. Hapoel Beer Sheva și-a ales stadionul Giulești, iar în următoarea etapă o va primi pe Juventus Torino, cea mai titrată echipă din Serie A.

Cât costă biletele la meciul Hapoel Beer Sheva – Juventus

Iubitorii de fotbal din România au o șansă uriașă în acest sezon. Deși FCSB, Dinamo și Rapid nu au adus în acest an echipe importante în București, Hapoel Beer Sheva a făcut-o. Campioana din Israel nu a ajuns în Liga Campionilor, însă s-a calificat în a doua competiție a celor de la UEFA: Europa League.

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După cum am observat în ultimii ani, Europa League a devenit o competiție cu echipe de o valoare incredibilă. Așa cum FCSB a adus-o pe Manchester United pe Arena Națională, Hapoel Beer Sheva o va primi pe Giulești pe Juventus Torino. și Dinamo Zagreb, iar în total la aceste meciuri au participat 2.473 de suporteri români. Cel mai probabil, acest număr va fi cel puțin egalat la meciul împotriva torinezilor.

Cei ce vor vrea să asiste pe Giulești la acest meci au de ales între trei categorii de bilete. Cele mai ieftine, din categoria 3, costă 187 de lei, cele intermediare, din categoria 2, costă 347 de lei, iar cele mai scumpe bilete, din categoria 1, costă 587 de lei, adică aproximativ 110 euro.

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Ce echipă va mai aduce Hapoel Beer Sheva pe Giulești

Meciul dintre campioana din Israel și Juventus Torino va conta pentru etapa a 6-a din UEFA Europa League. Hapoel Beer Sheva va mai avea de disputat două meciuri în anul 2027, dintre care unul va fi jucat „acasă”, pe Giulești. ceea ce înseamnă că Ionuț Radu va veni în România pentru un meci european, în timp ce ultimul meci israelienii îl vor juca în deplasare, în Anglia, contra lui Bournemouth.

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Până în acest moment, Hapoel Beer Sheva a avut un parcurs foarte slab în Europa League, iar șansele de calificare sunt aproape nule. Israelienii ar putea merge mai departe doar dacă ar câștiga toate meciurile rămase, însă nici atunci nu ar fi complet siguri. Cu un singur punct acumulat până acum, în meciul cu Dinamo Zagreb, pentru israelieni misiunea unei calificări este imposibilă, având în vedere că vor întâlni trei echipe din cele mai puternice campionate din lume: Serie A, La Liga și Premier League.