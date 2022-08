Cât costă și câte bilete vor primi românii la meciul West Ham – FCSB din Conference League. Condițiile impuse de UEFA

UEFA Europa Conference League. Vicecampioana României va debuta pe 8 septembrie, la Londra, în compania lui West Ham United. Aproximativ 3000 de fani îi vor putea susține pe roș-albaștri din tribunele stadionului Olimpic.



Prețul și numărul biletelor pe care le vor primi fanii români la West Ham – FCSB

Arena pe care evoluează „ciocănarii” are o capacitate de 66.000 de locuri, dar 62.500 este numărul pe care îl permite în mod regulat UEFA la meciurile echipei lui David Moyes.

La partida de pe 8 septembrie, când West Ham va primi vizita lui FCSB, londonezii sunt obligați să le pună la dispoziție românilor cel puțin 5% din capacitatea totală aprobată de UEFA, într-o zonă separată și sigură. Astfel, fotbaliștii lui Nicolae Dică vor putea beneficia de aportul a minim 3125 de suporteri.

Mai mult ca sigur, fanii roș-albaștrilor vor lua cu asalat biletele pentru West Ham – FCSB. În Anglia este o comunitate foarte mare de români, iar prețul tichetelor va fi extrem de accesibil.

Conform regulamentului impus de forul continental, prețul unui bilet destinat suporterilor echipei oaspete nu poate depăși suma de 35 de euro (170,44 lei). Pe lângă cele 3125 de tichete garantate, clubul lui Gigi Becali are dreptul să achiziționeze alte 200 de bilete de categorie superioară pentru invitați speciali sau pentru sponsori.

Atmosfera de pe London Stadium, testul suprem pentru Tavi Popescu & Co.

Deși FCSB a căzut în „grupa morții” din Conference League, conducerea roș-albaștrilor s-a bucurat enorm de tragerea la sorți. Pe , în timp ce Nicolae Dică și vor ca fotbaliștii tineri să își măsoare forțele cu cei mai buni jucători din Europa, într-o atmosferă incendiară.

„Eu am vrut West Ham și Anderlecht, mi-e dor de meciurile de genul ăsta. Vreau să-i văd și eu pe băieții ăștia dacă rezistă unei presiuni, de exemplu la West Ham va fi stadionul plin. Vreau să-i văd pe copiii ăștia cum joacă împotriva unor titani, nu îmi doream să jucăm cu Vaduz.

Cu Anderlecht nu am jucat niciodată, în Belgia jucasem doar cu Standard Liege. Eu sunt convins că umpleam stadionul cu orice adversar. Eu așa am vrut de când am văzut prima urnă, am spus că vreau West Ham.

N-aș vrea să bage nici rezervele, îi vreau pe ăia buni. Primul meci aș vrea să fie cu West Ham acasă. Vreau să văd un stadion arhiplin. Eu cred că ne luptăm cu Anderlecht pentru locul doi, chiar dacă și Silkeborg e pe primul loc în Danemarca”, a afirmat Mihai Stoica.

Este o grupă foarte bună, ne măsurăm puterile cu cei buni, pentru că avem echipe cam de Europa League. Asta e bine pentru jucători, capătă experiență. Trebuie să vadă cum e să joci cu 50-60.000 de fani în tribună” – Nicolae Dică