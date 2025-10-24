Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat în direct ce preț are Nikita Stoinov, tânărul fundaș care impresionează în tricoul „câinilor”. Oficialul lui Dinamo a vorbit și despre calitățile fotbalistului.
Bogdan Mariș
24.10.2025 | 11:45
Cat costa Stoinov noua vedeta de la Dinamo Suma de transfer anuntata in direct de Andrei Nicolescu
EXCLUSIV FANATIK
Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu. FOTO: colaj Fanatik
Transferat în această vară de Dinamo, fundașul israelian Nikita Stoinov a avut evoluții pozitive în tricoul „câinilor”, fiind un jucător de bază sub comanda lui Zeljko Kopic. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre tânărul fotbalist și a dezvăluit cât ar costa acesta.

Cât costă Nikita Stoinov, noua vedetă a lui Dinamo

Dinamo a plătit 450.000 de euro pentru a-l transfera pe Nikita Stoinov de la Maccabi Netanya, însă valoarea fotbalistului a crescut semnificativ după evoluțiile avute în prima ligă din România. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dezvăluit ce ofertă ar fi dispuși „câinii” să accepte în schimbul fotbalistului.

„Mi-l dați cu două milioane?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar răspunsul președintelui lui Dinamo nu s-a lăsat așteptat. „Vi-l dăm cu două milioane”, a afirmat, râzând, Andrei Nicolescu, care a numit și principala calitate a fotbalistului de 20 de ani.

„E un jucător care crește bine. Ce îmi place foarte mult la el e că se adaptează la adversar. Chiar dacă începe cu un adversar care îi pune probleme, pe parcursul meciului se adaptează la el și începe să își câștige duelurile, e o calitate foarte mare”, a declarat oficialul „câinilor”, care a analizat în cadrul emisiunii și eșecul din derby-ul cu Rapid.

Nikita Stoinov, la naționala României?

Fostul coechipier al lui Nikita Stoinov de la naționala U21 a Israelului, Lisav Eissat, a debutat în această lună la prima reprezentativă a României„Fără să fiu răutăcios, aș fi preferat de o sută de ori să fie Stoinov în locul lui Eissat, să fi vrut el să joace la naționala României”, a afirmat Horia Ivanovici.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că a existat o posibilitate reală ca Nikita Stoinov să reprezinte România în viitor. „E o poveste interesantă, el are bunici din Moldova și a fost o discuție legată de asta, dacă reușea să își ia cetățenie moldoveană, apoi, probabil, puteam să-l facem și român.

Dar și-a dorit foarte mult naționala Israelului. El e și bulgar, cei de acolo l-au dorit foarte mult la echipa națională, dar a preferat Israelul”, a afirmat președintele lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK. Nikita Stoinov a reprezentat Israelul la nivel U17, U18, U19 și U21, iar în această lună a fost convocat la prima reprezentativă, însă nu a debutat, fiind prezent pe banca de rezerve la meciul din deplasare cu Italia (0-3).

Cine este Nikita Stoinov

Născut în Israel pe 24 august 2005, Nikita Stoinov a început fotbalul la Maccabi Haifa, unde a rămas până la vârsta de 12 ani. Mai apoi, și-a continuat junioratul la Neve Yosef și Maccabi Netanya, pentru cea din urmă debutând la nivel de seniori, în 2024. În primul său sezon a strâns 21 de prezențe în toate competițiile, marcând un gol și oferind o pasă decisivă.

Transferat în iulie de Dinamo, în schimbul sumei de 450.000 de euro, Stoinov a debutat pentru „câini” chiar în derby-ul cu FCSB, având o prestație apreciată. De atunci, acesta a devenit un jucător esențial pentru Zeljko Kopic, fiind titular în toate partidele. Timp de 9 runde, acesta a fost și integralist, fiind schimbat pentru prima dată chiar în derby-ul cu Rapid.

  • 550.000 de euro este cota actuală a lui Nikita Stoinov, conform transfermarkt
  • 7 partide are fundașul la naționala U21 a Israelului

Tags:
