Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu

Transferat în această vară de Dinamo, fundașul israelian Nikita Stoinov a avut evoluții pozitive în tricoul „câinilor”, fiind un jucător de bază sub comanda lui Zeljko Kopic. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre tânărul fotbalist și a dezvăluit cât ar costa acesta.

Cât costă Nikita Stoinov, noua vedetă a lui Dinamo

Dinamo a plătit 450.000 de euro pentru a-l transfera pe Nikita Stoinov de la Maccabi Netanya, însă valoarea fotbalistului a crescut semnificativ după evoluțiile avute în prima ligă din România. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dezvăluit ce ofertă ar fi dispuși „câinii” să accepte în schimbul fotbalistului.

„Mi-l dați cu două milioane?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar răspunsul președintelui lui Dinamo nu s-a lăsat așteptat. „Vi-l dăm cu două milioane”, a afirmat, râzând, Andrei Nicolescu, care a numit și principala calitate a fotbalistului de 20 de ani.

„E un jucător care crește bine. Ce îmi place foarte mult la el e că se adaptează la adversar. Chiar dacă începe cu un adversar care îi pune probleme, pe parcursul meciului se adaptează la el și începe să își câștige duelurile, e o calitate foarte mare”, a declarat oficialul „câinilor”, care .

Nikita Stoinov, la naționala României?

Fostul coechipier al lui Nikita Stoinov de la naționala U21 a Israelului, . „Fără să fiu răutăcios, aș fi preferat de o sută de ori să fie Stoinov în locul lui Eissat, să fi vrut el să joace la naționala României”, a afirmat Horia Ivanovici.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că a existat o posibilitate reală ca Nikita Stoinov să reprezinte România în viitor. „E o poveste interesantă, el are bunici din Moldova și a fost o discuție legată de asta, dacă reușea să își ia cetățenie moldoveană, apoi, probabil, puteam să-l facem și român.

Dar și-a dorit foarte mult naționala Israelului. El e și bulgar, cei de acolo l-au dorit foarte mult la echipa națională, dar a preferat Israelul”, a afirmat președintele lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK. Nikita Stoinov a reprezentat Israelul la nivel U17, U18, U19 și U21, iar în această lună a fost convocat la prima reprezentativă, însă nu a debutat, fiind prezent pe banca de rezerve la meciul din deplasare cu Italia (0-3).

Cine este Nikita Stoinov

Născut în Israel pe 24 august 2005, Nikita Stoinov a început fotbalul la Maccabi Haifa, unde a rămas până la vârsta de 12 ani. Mai apoi, și-a continuat junioratul la Neve Yosef și Maccabi Netanya, pentru cea din urmă debutând la nivel de seniori, în 2024. În primul său sezon a strâns 21 de prezențe în toate competițiile, marcând un gol și oferind o pasă decisivă.

Transferat în iulie de Dinamo, în schimbul sumei de 450.000 de euro, Stoinov a debutat pentru „câini” chiar în derby-ul cu FCSB, având o prestație apreciată. De atunci, acesta a devenit un jucător esențial pentru Zeljko Kopic, fiind titular în toate partidele. Timp de 9 runde, acesta a fost și integralist, fiind schimbat pentru prima dată chiar în derby-ul cu Rapid.

550.000 de euro este cota actuală a lui Nikita Stoinov, conform transfermarkt

7 partide are fundașul la naționala U21 a Israelului