Cât costă ținutele purtate de logodnica lui Cristiano Ronaldo la Festivalul de Film de la Veneția. Georgina Rodriguez, apariție de senzație pe covorul roșu

Georgina Rodriguez s-a aflat pe lista invitaților celei de-a 82-a ediții a Festivalului de Film de la Veneția. Logodnica lui Cristiano Ronaldo s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a purtat o ținută elegantă, care i-a pus în valoare silueta. Cine i-a creat, de fapt, rochia pentru covorul roșu.

ADVERTISEMENT

Georgina Rodriguez, invitată pentru al doilea an consecutiv la Festivalul de Film de la Veneția

Festivalul de Film de la Veneția a adunat pe covorul roșu cele mai importante nume din industria cinematografică și nu numai. Pentru al doilea an la rând, Georgina Rodriguez a fost și ea prezentă și, ca de obicei, a furat toate privirile. Anul acesta, mai mult ca niciodată, toată lumea a fost atentă la bijuteria prețioasă de pe degetul ei.

Georgina Rodriguez a ajuns în Veneția într-o ținută lejeră, dar elegantă. a purtat o pereche de pantaloni și o cămașă asortate, după care a optat pentru o fustă neagră din dantelă și o maletă în aceeași nuantă, ambele purtând semnătura designerului Oscar de la Renta.

ADVERTISEMENT

Piesele pentru care a optat Georgina Rodriguez pentru plimbarea cu gondola fac parte din colecția de toamnă a designerului Oscar de la Renta. Prețurile nu se cunosc cu exactitate, însă o maletă similară costă 7.000 de lei, în timp ce o fustă creion costă 8.750 de lei. Întreaga ținută a fost accesorizată cu un colier tip chocker din pietre prețioase, dar și cu faimosul inel de logodnă pe care Georgina l-a primit pe 12 august de la Cristiano Ronaldo.

View this post on Instagram

Georgina Rodriguez a strălucit pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția

Pentru apariția sa de pe a optat pentru o rochie neagră din dantelă, creată de nimeni altul decât Roberto Cavalli. Logodnica lui Cristiano Ronaldo a arătat absolut senzațional în rochia care i-a evidențiat silueta superbă. Cel mai probabil, potrivit schițelor postate de Georgina, rochia a fost creată special pentru ea.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește machiajul, logodnica lui Cristiano Ronaldo s-a lăsat pe mâna unuia dintre cei mai buni makeup artiști din lume. De machiajul Georginei Rodriguez s-a ocupat nimeni altul decât Patrick Ta. Acesta a ales un look glam, dar natural, punând accentul pe mici detalii, cum ar fi evidențierea pomeților cu ajutorul blush-ului.

ADVERTISEMENT

Pe covorul roșu, Georgina Rodriguez a strălucit. Aceasta a pozat cu încredere în ținuta mulată și a ridicat mâinile special pentru a-și etala inelul de logodnă. Întreaga ținută a fost accesorizată cu un colier masiv, sclipitor și cu o pereche de cercei cu diamante. Logodnica lui Ronaldo a ales să poarte părul într-o împletitură elegantă, arătând tuturor că stilul ei s-a schimbat radical.

Fără doar și poate, apariția Georginei Rodriguez de anul acesta de la Festivalul de Film de la Venția a fost una de milioane. Criticii de modă au apreciat alegerile făcute de logodnica lui Cristiano Ronaldo, care a emanat la tot pasul eleganță și rafinament.