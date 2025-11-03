Cât costă un bilet la Basel – FCSB. Suporterii campioanei României trebuie să scoată bani serioși din buzunar

ADVERTISEMENT

Campioana României, FCSB, își va măsura forțele joi seară, de la ora 19:45, cu FC Basel, în UEFA Europa League. Clubul din Capitală a anunțat prețurile pe care fanii vor trebui să le plătească pentru a vedea partida din Elveția.

S-au scos la vânzare biletele pentru Basel – FCSB! Cât costă un tichet

Roș-albaștrii nu stau excelent în ierarhia din Europa League după primele trei etape. FCSB a învins Go Ahead Eagles, însă apoi a fost învinsă de Young Boys Berna și de Bologna. Acum, fanii campioanei României speră ca favoriții lor să facă un meci mare în Elveția.

Suporterii celor de la FCSB care vor să facă deplasarea în Elveția pentru a urmări vor trebui să își achiziționeze online biletele. Prețul unui tichet este de 32 de franci elvețieni, adică aproximativ 175 de lei.

„Biletele destinate suporterilor noștri la partida cu FC Basel, de joi seară (18:45, ora locală), sunt disponibile online. Link în comentarii!

Prețul unui bilet este de 32 de franci elvețieni. Biletele vor putea fi achiziționate, în limita disponibilității, până la începutul meciului. Vă așteptăm alături de noi!”, au transmis cei de la FCSB pe rețelele de socializare.

Salah juca la Basel ultima oară când FCSB a dat peste elvețieni în cupele europene

t în cupele europene a fost în sezonul 2013/2014. Atunci, cele două echipe au picat în aceeași grupă de Champions League, iar ambele meciuri s-au încheiat la egalitate, 1-1.

La acea vreme, în lotul celor de la FC Basel se regăsea nimeni altul decât Mohamed Salah, actuala vedetă a lui Liverpool. Egipteanul era, pe atunci, un fotbalist de mare perspectivă. Mai mult, în apărarea elvețienilor evolua Fabian Schär, actualul stoper al celor de la Newcastle.