Cât costă un bilet la finala Cupei României Betano, U Cluj – Universitatea Craiova. FRF a făcut anunțul

U Cluj și Universitatea Craiova se vor duela pe 13 mai pentru marele trofeu, în finala Cupei României Betano. Se anunță o atmosferă de senzație pe stadionul din Sibiu. FRF a anunțat scoaterea în vânzare a biletelor. Prețurile tichetelor sunt ceva mai ridicate față de edițiile din anii precedenți.

Universitatea Craiova și U Cluj se luptă pentru marele trofeu în finala Cupei României Betano

Cele mai bine clasate echipe din Superliga României, Universitatea Craiova și U Cluj, s-au calificat și în Duelul universitar este programat pe data de 13 mai, pe arena din Sibiu, începând cu ora 20:00. Fanii celor două echipe sunt așteptați pentru a lua parte la o confruntare de 5 stele.

Câștigarea Cupei României este echivalentă cu o calificare automată în preliminariile cupelor europene. Sigur, atât Universitatea Craiova, cât și U Cluj rămân cu șanse reale la calificarea în Champions League, dacă se impun în Superliga României, însă cele două cluburi își pot asigura și o plasă de siguranță.

Cât costă un bilet la finala Cupei României Betano

FRF a anunțat procedura de achiziționare a biletelor pentru meciul din . Cele două cluburi vor primi un număr egal de tichete, care vor fi comercializate la casele de bilete. Alte 2000 de tichete sunt păstrate pentru publicul general.

„Biletele din sectoarele dedicate publicului general, sub 2.000 de tichete de acces, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de joi, 30 aprilie, la prânz. Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal celor două finaliste. Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două finaliste se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei care doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugați să se intereseze pe canalele de comunicare ale celor două cluburi. Prețul biletelor la finala Cupei României Betano este: 50 RON (peluze) și 100 și 150 RON (tribune)”, a anunțat FRF prin intermediul site-ului oficial.

Prețurile tichetelor s-au mărit față de edițiile din ultimele două sezoane ale Cupei României Betano. Atât în 2024, 2025, cât și în 2026, marea finală se joacă pe stadionul din Sibiu. Acum, costul este unul dublu față de cel din 2024, atât la peluză, cât și în tribune.

