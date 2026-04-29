Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Cât costă un bilet la finala Cupei României Betano, U Cluj – Universitatea Craiova. FRF a făcut anunțul

Finala Cupei României Betano, U Cluj – Universitatea Craiova, se joacă pe 13 mai la Sibiu. Află prețurile biletelor și cum le poți cumpăra. Anunțul făcut de FRF.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 14:44
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

U Cluj și Universitatea Craiova se vor duela pe 13 mai pentru marele trofeu, în finala Cupei României Betano. Se anunță o atmosferă de senzație pe stadionul din Sibiu. FRF a anunțat scoaterea în vânzare a biletelor. Prețurile tichetelor sunt ceva mai ridicate față de edițiile din anii precedenți.

Cele mai bine clasate echipe din Superliga României, Universitatea Craiova și U Cluj, s-au calificat și în finala Cupei României. Duelul universitar este programat pe data de 13 mai, pe arena din Sibiu, începând cu ora 20:00. Fanii celor două echipe sunt așteptați pentru a lua parte la o confruntare de 5 stele.

ADVERTISEMENT

Câștigarea Cupei României este echivalentă cu o calificare automată în preliminariile cupelor europene. Sigur, atât Universitatea Craiova, cât și U Cluj rămân cu șanse reale la calificarea în Champions League, dacă se impun în Superliga României, însă cele două cluburi își pot asigura și o plasă de siguranță.

Cât costă un bilet la finala Cupei României Betano

FRF a anunțat procedura de achiziționare a biletelor pentru meciul din finala Cupei României. Cele două cluburi vor primi un număr egal de tichete, care vor fi comercializate la casele de bilete. Alte 2000 de tichete sunt păstrate pentru publicul general.

ADVERTISEMENT
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am...
Digi24.ro
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”

„Biletele din sectoarele dedicate publicului general, sub 2.000 de tichete de acces, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de joi, 30 aprilie, la prânz. Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal celor două finaliste. Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două finaliste se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei care doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugați să se intereseze pe canalele de comunicare ale celor două cluburi. Prețul biletelor la finala Cupei României Betano este: 50 RON (peluze) și 100 și 150 RON (tribune)”, a anunțat FRF prin intermediul site-ului oficial.

ADVERTISEMENT
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a...
Digisport.ro
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer

Prețurile tichetelor s-au mărit față de edițiile din ultimele două sezoane ale Cupei României Betano. Atât în 2024, 2025, cât și în 2026, marea finală se joacă pe stadionul din Sibiu. Acum, costul este unul dublu față de cel din 2024, atât la peluză, cât și în tribune.

ADVERTISEMENT
  • Peluza: 2024 – 25 lei, 2025 – 40 lei, 2026 – 50 lei
  • Tribune: 2024 – 45 lei, 2025 – 70 lei, 2026 – 100-150 lei
  • Copii (sub 14 ani): 2025 – 1 leu, 2026 – 10 lei
Schimbare din temelii la CFR Cluj! Ioan Varga readuce doi oameni importanți în...
Fanatik
Schimbare din temelii la CFR Cluj! Ioan Varga readuce doi oameni importanți în conducere
Veste neașteptată pentru Mirel Rădoi înainte de Gaziantep – Beșiktaș! S-a ales următorul...
Fanatik
Veste neașteptată pentru Mirel Rădoi înainte de Gaziantep – Beșiktaș! S-a ales următorul antrenor
Gala News.ro, 10 ani de excelenţă. Nadia Comăneci, premiată pentru „perfecţiunea” care inspiră...
Fanatik
Gala News.ro, 10 ani de excelenţă. Nadia Comăneci, premiată pentru „perfecţiunea” care inspiră generaţii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Omul acuzat că ține Steaua în Liga 2 și-a dat demisia din MApN:...
iamsport.ro
Omul acuzat că ține Steaua în Liga 2 și-a dat demisia din MApN: ”Las în urmă o echipă închegată”
