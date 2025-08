Cât costă un litru de benzină și motorină vineri, 1 august. Benzinăriile, luate cu asalt înainte de scumpiri: „E jale”

începând de astăzi, 1 august, odată cu majorarea accizelor și TVA. Din acest motiv, românii au luat cu asalt stațiile de alimentare înainte de miezul nopții, încercând să prindă prețurile vechi.

Val de scumpiri de la 1 august. Cât costă un litru de benzină și motorină

Vineri, 1 august, șoferii din România resimt din plin noile scumpiri la pompă generate de majorarea accizelor și TVA. Prețurile la benzină și motorină au crescut semnificativ față de luna iulie.

Creșterile de preț, cuprinse între 40 și 60 de bani pe litru, au intrat în vigoare de la miezul nopții, ca urmare a ajustării accizelor. Astfel, a devenit peste noapte semnificativ mai scump.

Dacă un litru de benzină era la 7,63 de lei în ziua precedentă, acum a ajuns la 8,14 lei, arată . În cazul motorinei, prețul nou a ajuns la 8,45 lei/litru de la 7,86 lei, mai arată sursa citată.

Cozi la stațiile de alimentare înainte de scumpiri: „E jale”

Vestea nu este deloc binevenită pentru cei care folosesc zilnic mașina. Tocmai de aceea, joi seara, mai mulți șoferi au luat cu asalt benzinăriile. Mulți au venit pregătiți nu doar să alimenteze autoturismul, ci și cu canistre, în speranța că vor economisi cât mai mult înainte de valul de scumpiri.

„Ne-a luat pe nepregătite pe toți. Nici nu știu exact cât. Am realizat în momentul în care am văzut că se închid magazinele să scumpească țigările. Atunci am realizat că se scumpește orice. Nu mă așteptam să fie așa aglomerat. E jale”, a declarat un șofer, potrivit Știrile ProTv.

„Nu am o părere bună, dar ce să facem, ne descurcăm. La un plin nu e mare lucru, dar e ideea asta că faci o economie”, a adăugat un alt conducător auto.

Mai mult, șoferii primesc o nouă lovitură: Executivul a aprobat și majorarea prețului pentru rovinietă. Pentru un an, tariful va fi aproape dublu, având în vedere că va crește de la 28 de euro la 50 de euro.