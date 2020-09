Cât costă un loc la creşele private în acest an. Pandemia a crescut enorm preţurile

Părinţii care vor să-şi dea copiii la creşă din această toamnă trebuie să ştie că, din cauza pandemiei, preţurile au crescut. Nimic nu va mai funcţiona ca în anii trecuti.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În grupe vor fi mai puţini copii, personalul este obligat să poarte în permanenţă măşti şi să se dezinfecteze des pe mâini. Suprafeţele sălilor sunt, de asemenea, atent curăţate cu produse speciale sau lămpi UV şi nimic nu este lăsat la voia întâmplării.

Toate aceste măsuri se resimt în buzunarul părinţilor care trebuie să scoată mai mulţi bani din buzunar. Preţurile au crescut cu 10-15% pentru anul 2020-2021.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât costă un loc la creşele private în acest an. Banii părinţilor, cheltuiţi pe măşti, soluţii de curăţenie, lămpi UV şi proceduri complexe de sterilizare

Alina Bunea, adminstrator la Art’Alegria, explică de ce s-au mărit tarifele pentru un loc la creşă. Înainte pentru un program până la 17.00, părinţii plăteau 1.350 de lei, acum costurile se ridică la 1.500 de lei. Pentru programul prelungit se plăteşte acum 1.700, faţă de 1.450 de lei.

“Mărirea preţurilor cred ca s-a făcut în măsura bunului simţ. Prin toate dotările pe care le oferim se poate justifica această mărire. Am cumpărat stâlpi cu lanţuri pentru curte, stickere, măşti, coşuri de gunoi cu pedală, prosoape de hârtie la băi pentru că nu mai avem voie cu uscătoare, termometru digital tip pistol, un pulsoximetru care măsoară nivelul oxigenului din sânge, uniforme, halate de unică folosinţă, multe produse de curăţenie, lămpi UV, cutii speciale pentru măştile folosite. Cutiile acestea sunt ridicate de o firmă pentru deşeuri biologice. De asemenea, am cumpărat mult mai multe jucării pentru ca cei mici să aibă jucării identice şi să nu mai facă schimb”, spune Bunea.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în creşă, o dată pe lună, se face nebulizare cu firmă specializată şi autorizată, iar în fiecare seară se folosesc lămpi UV în sălile de clasă.

“Avem program pe ore de igienizare. Când copiii sunt la masă sau afară, îngrijitoarele intră în săli şi dezinfectează tot. Şterg mesele, clanţele, balustradele, mobilierul. Asta înseamnă că folosim cantităţi mari de substanţe. Substanţele sunt cumpărate de la firme care deţin autorizaţie ceea ce înseamnă că sunt mai scumpe. În fiecare seară, doamna care face curăţenie, după ce spală şi dezinfectează sălile, pune şi lampa UV în funcţiune. Lâmpile se pun doar când copiii nu sunt în clădire, 15 minute într-o poziţie şi 15 minute în altă poziţie. Încercăm să ţinem totul curat”, completează reprezentantul unităţii de învăţământ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părinţii nu par deranjaţi de preţurile mai mari practicate de creşe

Se pare că părinţii înţeleg că noile norme impuse de autorităţi au dus la cheltuieli mari pentru administratorii de creşe/grădiniţe.

“Mi-am înscris copilul la Lilo. Este adevărat că preţurile sunt cu 15 % mai mari faţă de cele de pe site. Mie mi s-au comunicat tarifele din anul acesta şi am fost de acord cu ele. Eu compar cu preţurile altor creşe pe care le-am vizitat şi cu excepţia Arons, toate erau mai mari. Peste tot au crescut tarifele, şi la Iepuraşul Bocănilă şi la Just4kids, iar acolo îmi cereau să îl las la poartă, pentru mine acest lucru e deal breaker. Sunt o instituţie privată, pot să pună ce preţ doresc. Clientul alege dacă vrea sau nu. Consider că într-un fel este normal pentru că au dreptul să accepte mai puţini copii, deci le-au scăzut veniturile. Plus un risc suplimentar de a surveni oricând un caz şi închiderea locaţiei. Altele s-au închis de tot vara aceasta pentru că nu au putut susţine chiriile. Presupun ca adevărul este undeva la mijloc”, spune o mamă care şi-a înscris copilul într-o creşă privată din Sector4.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părinţii care nu-şi permit să plătească mai mult aleg să lucreze de acasă: “Am preferat să îmi schimb jobul”

Sunt şi părinţi care spun că nu-şi permit să plătească mai mult pentru creşa copilului şi atunci caută alte variante. Cornelia spune că nu i se pare justificabil să creşti tarifele pentru un loc la creşă şi tocmai din această cauză a decis că cel mai bine este să-şi ţină copilul acasă anul aceasta.

“Am vrut sa dau fetiţa la o creşă în sectorul 6, unde tarifele înainte de pandemie erau 1.500 de lei, acum sunt 2.400 de lei. La banii ăștia găsești bonă să stea cu copilul. Mie mi se pare mult prea mult. Adică de 1.000 de lei în plus nu face nimeni nimic special. Am renunţat pentru că decât să dau banii ăștia la creşa privată, am preferat să îmi schimb jobul şi să lucrez de acasă de lângă Maria. Nu mi se pare justificabil să creşti atât de mult preţurile. Nu cumpăra nimeni produse de curățenie de 1.000 de lei de copil”, a mărturisit Cornelia, mama unei fetiţe de 1 an şi 6 luni.

ADVERTISEMENT

Reguli noi în creşe pentru anul 2020-2021

Ministerul Educaţiei a publicat ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar în care explică de ce reguli trebuie să ţină cont părinţii şi administratorii de creşe şi gradiniţe. Potrivit acestui ghid, în unităţile de învăţămând, toate suprafețele și punctele de contact trebuie curățate si dezinfectate la finalul fiecărei zile. Trebuie şterse temeinic mânerele, balustradele, butoanele și accesoriile la instalațiile sanitare, toaletele, clanțele, pervazul ferestrei, precum și mesele și scaunele din sala de grupă, paturile din dormitoare, obiecte și suprafețe din spațiul exterior. Totul se face când copiii nu sunt înăuntru sau folosesc alte spații.

La intrarea în unitatea de învățământ și în fiecare încăpere din clădire, trebuie să existe covorașe dezinfectante, măști de protecție şi substanțe dezinfectante pentru mâini.