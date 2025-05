Cât costă un mangustan, fructul exotic care a cucerit-o pe Andreea Ibacka. Se găsește și în magazinele din România

Românii au posibilitatea de a se delecta cu gusturi din diverse țări. Iată cât costă un mangustan, fructul exotic care a, soția lui Cabral. Acesta se găsește și în magazinele din România și are multiple beneficii pentru sănătate.

Cât costă un mangustan. Andreea Ibacka adoră acest fruct

Mangustanul este un fruct exotic, renumit pentru proprietățile pe care le are pentru sănătate. Cunoscut drept „regina tuturor fructelor”, acesta este pe placul multor vedete din showbiz-ul autohton. Printre ele se numără și Andreea Ibacka.

Actrița s-a declarat cucerită de savoarea acestuia. L-a gustat pentru prima oară destul de recent, un mangustan având o culoare violet închis. În schimb, pulpa este albă sau parțial roz, cu segmente mari, similiare cu usturoiul.

Pe de altă parte, semințele sunt albe și sunt comestibile. Cultivat doar în Asia de sud-est, specialiștii spun că acest aliment nu are nicio legătură cu mango, deși este fructul arborelui Garcinia mangostana. Cât despre cost acesta variază în funcție de furnizor.

Mai exact, prețul se încadrează între 20 și 40 de lei. Cu toate acestea, Andreea Ibacka nu se uită la bani. În momentul de față, se poate achiziționa din multe magazine din țara noastră. În România se găsește în diverse supermarketuri, dar poate fi cumpărat și din mediul online.

Andreea Ibacka, încântată de mangustan

„O nouă gustare, un nou fruct exotic din câte fructe exotice pot să consum alături de copiii mei, în România. Am găsit foarte multe opțiuni și variante. În premieră, un mangustan. Ce simpatic sună așa! Este și acesta un fruct din Asia, din sud est.

Sigur, mangustan…mă gândesc că trebuie să semene cu mango și las chiar gustul să vorbească de la sine. Ce interesant arată! Pare usturoi, am mai avut o dată un așa zis usturoi, era salak, fructul șarpelui.

Acesta este mult mai bine hidratat, este mai gelatinos, mult mai moale decât salak, deși aspectul este similar. Este foarte bun. Este foarte proaspăt și foarte răcoritor așa, are un gust acrișor, peste așteptări.

Ca o piersică foarte proaspătă cu puțină lămâie cred. Pentru mine clar e de nota 10, cu siguranță o să-l mai cumpăr din nou”, a spus Andreea Ibacka pe pagina de , după ce a încercat mangustan.

conține fibre alimentare și enzime care pot sprijini digestia. Ele sunt de mare ajutor în menținerea unui sistem digestiv sănătos. De asemenea, consumul regulat sprijină imunitatea și scurtează durata răcelii și a gripei.

În plus, mangustanul previne anemia și îmbunătățește circulația sângelui. Conține cupru, mangan, magneziu și potasiu și are un conținut mic de zahăr, în comparație cu alte fructe. Mai mult, are vitamina C și proprietăți antiinflamatoare.

Are proprietăți antifungice și antibacteriene, luptă împotriva problemelor pielii și este benefic pentru sănătatea inimii. Ajută la menținerea sănătății cardiovasculare prin reducerea riscului de boli de inimă. Antioxidanții pot scădea tensiunea arterială și pot reduce nivelul de colesterol.