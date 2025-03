Cât costă un mic în celebra Piață Obor din București. Într-o singură zi s-au vândut 7.500 de bucăți

Micii din celebra din București sunt la mare căutare în rândul românilor. Au fost lăudați în repetate rânduri și de străini, dar cât costă unul, de fapt. Patronul a anunțat că într-o singură zi s-au vândut 7.500 de bucăți. Când s-a întâmplat asta.

Cu cât se vinde, de fapt, un mic în Piața Obor din Capitală

Românii adoră să consume mici pe care îi fac la grătar, atunci când vremea le permite. În cazul în care nu reușesc să ajungă la pădure au posibilitatea să-i comande sau să-i achiziționeze din renumita Piață Obor din Capitală.

Cei care au ajuns la această terasă au avut numai cuvinte de laudă, însă cu cât se vinde, de fapt, o astfel de delicatesă? Ei bine, prețul nu este unul foarte mare și poate fi acoperit de orice persoană. Preparatul se vinde cu un cost accesibil.

Mai exact, persoanele care vor să guste din acest produs culinar trebuie să scoată din buzunar doar 5 lei. În acești bani nu este inclus muștarul și nici chifla. Așadar, prețul pentru poate crește puțin, dar nu este unul exagerat.

Acest cost nu îi face pe români să se îndepărteze, ci dimpotrivă. Pofticioșii stau la coadă minute întregi pentru a savura micii din Piața Obor. Proprietarul terasei are de ce să fie mândru, într-o singură zi comercializând 7.500 de bucăți.

Evenimentul a avut loc în urmă cu ceva vreme, în ziua de 1 mai, în perioada de coronavirus. La acea vreme patronul Adrian Rebenciuc, cunoscut drept Hepaticus, a dezvăluit care este rețeta pe care o folosește.

Ce conțin micii care se vând în Piața Obor

„Înaintea mea au fost și alții. A fost unul, celebrul Petria, care s-a retras, că-i în vârstă. Io sunt doar continuatorul. Io pun vită cu porc, că doar 15% din mușterii mănâncă oaie. E o rețetă de-a mea, făcută cu un tip care are o fabrică «euro» de procesare a cărnii.

Nu, dom’le (n.r. rețeta nu e secretă), e pe geamul tarabei. Legea mă obligă. Io-s liniștit, am acte de proveniență. De aia îmi permit să fac spectacol aici, la Obor. Nu mă gândeam niciodată că o să am 30 de televiziuni să stea la coadă acolo.

Au fost și cei de la Reuters, zici că era Macron acolo. Am ajuns și în New York Times. Cei mai mulți mici am vândut în pandemie. De 1 mai, am dat 7.500 de mici. A fost o nebunie.

Era să fiu linșat în ziua aia. A fost o adevărată nebunie", a declarat la un moment dat Adrian Rebenciuc