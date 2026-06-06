Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români

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Metz și CSM București se întâlnesc la Budapesta în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Suporterii români, veniți din toate părțile pentru a susține „tigroaicele”, s-au răcorit cu bere rece înaintea marelui meci. Cât costă cea mai căutată băutură în zilele călduroase în țara vecină României.

Cât costă berea în Budapesta

Budapesta, capitala Ungariei, are parte de săptămâni foarte încărcate datorită sportului. După ce a găzduit finala Champions League la fotbal, câștigată de PSG la penalty-uri contra lui Arsenal, orașul este acum scena Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București se duelează cu Metz pentru un loc în marea finală.

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Dacă iar la meciul amical Ungaria – Finlanda 2-1 preţul unei beri cu alcool era între 18 şi 25 de lei pe Puskas Arena, în fața sălii MVM Dome prețurile acestei băuturi sunt mai mari. Mai exact, prețul unui pahar cu bere este de 30 de lei. Reporterii FANATIK au întâlnit fani români veniți nu doar din țară, ci și din Anglia sau Italia, iar

Berea, consumată fără probleme pe stadion în Ungaria

În Ungaria, situația alcoolului pe stadioane este cu totul diferită de cea din România. Dacă la noi, două modificări ale Legii Sportului au ajuns să fie dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor privind liberul consumului de alcool, în țara vecină este o normalitate.

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Reglementările nu sunt atât de stricte. În acest sens, doritorii puteau să îşi aducă oricât de multe pahare îşi doreau în tribune la meciul dintre Ungaria și Finlanda. Unii suporteri aveau chiar 3 sau 4 pahare de bere la 0,5 litri. La fiecare sector de tribună erau unul sau chiar două standuri care vindeau bere sau alte băuturi