Sport

Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români

Românii profită din plin de deplasarea pentru CSM București în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Cât a ajuns să coste o bere rece în Budapesta, capitala Ungariei.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
06.06.2026 | 15:36
Cat costa un pahar de bere la Budapesta Preturile din capitala Ungariei ii surprind pe romani
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
3 poze
Vezi galeria
Prețul unei beri în fața sălii MVM Dome din Budapesta. Foto: FANATIK.
ADVERTISEMENT

Metz și CSM București se întâlnesc la Budapesta în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Suporterii români, veniți din toate părțile pentru a susține „tigroaicele”, s-au răcorit cu bere rece înaintea marelui meci. Cât costă cea mai căutată băutură în zilele călduroase în țara vecină României.

Cât costă berea în Budapesta

Budapesta, capitala Ungariei, are parte de săptămâni foarte încărcate datorită sportului. După ce a găzduit finala Champions League la fotbal, câștigată de PSG la penalty-uri contra lui Arsenal, orașul este acum scena Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București se duelează cu Metz pentru un loc în marea finală.

ADVERTISEMENT

Dacă la finala Champions League, berea oficială a competiției costa 4 euro, în timp ce berea locală a fost 3 euro, iar la meciul amical Ungaria – Finlanda 2-1 preţul unei beri cu alcool era între 18 şi 25 de lei pe Puskas Arena, în fața sălii MVM Dome prețurile acestei băuturi sunt mai mari. Mai exact, prețul unui pahar cu bere este de 30 de lei. Reporterii FANATIK au întâlnit fani români veniți nu doar din țară, ci și din Anglia sau Italia, iar atmosfera făcută a fost una deosebită. 

bere budapesta
Prețul unei beri în fața sălii MVM Dome din Budapesta. Foto: FANATIK.

Berea, consumată fără probleme pe stadion în Ungaria

FANATIK a realizat un reportaj în exclusivitate de pe Puskas Arena de la amicalul câștigat de Ungaria cu 2-1 în fața Finlandei vineri, 5 iunie. În Ungaria, situația alcoolului pe stadioane este cu totul diferită de cea din România. Dacă la noi, două modificări ale Legii Sportului au ajuns să fie dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor privind liberul consumului de alcool, în țara vecină este o normalitate.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Digi24.ro
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”

Reglementările nu sunt atât de stricte. În acest sens, doritorii puteau să îşi aducă oricât de multe pahare îşi doreau în tribune la meciul dintre Ungaria și Finlanda. Unii suporteri aveau chiar 3 sau 4 pahare de bere la 0,5 litri. La fiecare sector de tribună erau unul sau chiar două standuri care vindeau bere sau alte băuturi

ADVERTISEMENT
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația...
Digisport.ro
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. FC Voluntari, o nouă mutare după ce...
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. FC Voluntari, o nouă mutare după ce a reușit promovarea
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare:...
Fanatik
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare: „I-ai băgat banii omului în buzunar”
România – Țara Galilor, live video. Ultimele detalii pentru suporteri înaintea amicalului din...
Fanatik
România – Țara Galilor, live video. Ultimele detalii pentru suporteri înaintea amicalului din Ghencea
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A 'explodat' în direct și i-a luat apărarea lui Gică Hagi: 'Bă, lăsați-ne...
iamsport.ro
A 'explodat' în direct și i-a luat apărarea lui Gică Hagi: 'Bă, lăsați-ne în pace! Nu-mi spuneți că face dezacorduri. Nu l-am iubit pentru compuneri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!