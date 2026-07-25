Cât costă un pahar de bere pe stadion în România și cum stăm față de Ungaria și Anglia! Comparația care îi va surprinde pe suporteri

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Modificările aduse Legii nr. 4/2008 au fost publicate în Monitorul Oficial, iar una dintre cele mai importante schimbări pentru suporteri este revenirea berii pe stadioanele din România. Fanii pot savura un pahar la partidele echipelor favorite, iar FANATIK vă prezintă o comparație interesantă între prețurile din țara noastră și cele din Ungaria.

Liber la bere în România! Cât costă un pahar pe stadioanele din Superliga

Începând cu etapa a doua a SuperLigii României, fanii prezenți pe stadioane au putut cumpăra bere de la punctele de vânzare, în condițiile prevăzute de lege. Actul normativ permite comercializarea băuturilor cu o concentrație alcoolică de până la 5,5%, servite exclusiv în pahare din hârtie sau plastic, fără capac.

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Schimbarea îi apropie pe suporterii din România de experiența pe care o au de ani buni fanii din alte campionate europene, unde consumul de bere pe stadion este ceva obișnuit. FANATIK a fost prezent în urmă cu doar câteva săptămâni la Budapesta, la meciul dintre Ungaria și Finlanda. În fața barurilor s-au format cozi uriașe, iar băutura preferată a fanilor a fost, evident, berea.

La meciul dintre UTA și Oțelul Galați, suporterii celor două echipe s-au putut bucura de bere pe stadion. P , diferența fiind făcută de brandul ales. În schimb, o sticlă de apă a costat între 8 și 10 lei. Prețul unui pahar de bere va diferi însă de la un stadion la altul, fiecare club urmând să stabilească tarifele practicate pentru suporteri.

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Cât costă o bere în Ungaria. În Premier League prețurile sunt uriașe

Pe gigantica arenă Puskás Aréna din Budapesta, Prețurile au fost similare și la MVM Dome, acolo unde s-a desfășurat Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Astfel, suporterii din România stau, cel puțin momentan, ceva mai bine la acest capitol.

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Dacă analizăm însă situația din Anglia, diferențele sunt și mai mari. Cea mai ieftină bere din Premier League (la 330 ml) se vinde pe Old Trafford, unde este aproximativ 18 lei. La polul opus se află Amex Stadium, casa celor de la Brighton, unde pentru un pahar de bere suporterii pot plăti chiar și 30 de lei. Un pint (568.26 ml)ajunge chiar și la 45 de lei!