Cât costă un sejur de 7 zile în Paralia Katerini din Grecia. ”Și să vrei nu ai pe ce să cheltui bani”

Dacă îți dorești să petreci o vacanță în Paralia Katerini din Grecia, poate te întrebi cât de mult îți va afecta buzunarul. Află care sunt costurile pentru un sejur de 7 zile și cum poți să te distrezi fără să cheltuiești o avere.

Cât costă un sejur de 7 zile în Paralia Katerini din Grecia

Grecia este o destinație de vacanță preferată de români, iar Paralia Katerini a devenit una dintre stațiunile de pe Riviera Olimpului care a câștigat popularitate în rândul turiștilor. Situată la poalele muntelui Olimp, Paralia Katerini oferă o combinație atrăgătoare de peisaje montane și plaje însorite.

Chiar dacă este o locație căutată de vizitatorii din întreaga lume, prețurile nu reflectă nepărat acest lucru. Paralia Katerini surprinde într-un mod plăcut prin faptul că nu impune costuri exorbitante turiștilor. Aici poți găsi opțiuni de cazare și de masă la prețuri accesibile, ceea ce de neuitat fără a-ți depăși bugetul.

Românii care și-au petrecut concediile în Paralia Katerini spun că au cheltuit foarte puțin în această zonă. Ei își împărtășesc experiențele de vacanță pe rețelele de socializare, oferind sfaturi și recomandări.

„Cam ce buget trebuie pentru o vacanță de o săptămână pentru 2 persoane în Paralia Katerinis. Avem cazarea și drumul asigurat dar nu știm cât să alocăm pentru masă și alte activități! Nu suntem mofturoși și nu căutam să mergem unde e mai scump", a întrebat o turistă pe un grup online

Răspunsurile nu au întârziat să apară, oferind detalii despre prețurile locale. Turiștii au menționat costă aproximativ 6-10 euro pe zi, iar o masă cu două feluri la un restaurant tradițional costă în jur de 10 euro de persoană.

Care sunt costurile pentru o vacanță în Paralia Katerinis

„Între 400 și 700€ cu 3 mese pe zi șezlong fără excursii”, a răspuns un membru al grupului.

„Șezlonguri între 6 și 10 euro amândouă, cu băutură inclusă, masa -cam 10 euro de persoană la prânz”, a exemplificat o persoană care a vizitat de curând Paralia Katerinis.

„Anul trecut 450 €, fără cazare. Am fost și în excursie ( Skiathos cu ambarcațiune/ 2 pers). Credeți-mă că am avut destui bani dar nu am avut pe ce cheltui. Deci cu 500 vă descurcați”, a intervenit un alt turist.

”Marți dimineața m-am întors din Paralia. Cu 1000 € vă descurcați 2 persoane. E un restaurant “Transilvania “ unde servește un ardelean. Mâncarea e foarte bună, cu 9 € meniul, două feluri”, a spus o persoană în mediul online.

„În Paralia e cel mai ieftin.

Acolo și sa vrei n ai pe ce cheltui bani.

Luați în calcul o medie de 100 euro /zi.

Depinde ce mănânci, de câte ori mănânci, dacă îți iei șezlonguri, etc”, a declarat sigur pe el, un membru al grupului.

Desigur, trebuie luată în considerare și cazarea. Cele mai ieftine opțiuni de cazare la hotel încep de la aproximativ 140 de euro pe persoană pentru 7 nopți. Sunt oferite condiții decente și acces facil la plajă.

Dacă incluzi și transportul, prețurile pentru un pachet complet încep de la 240 de euro pe persoană, ceea ce reprezintă o ofertă foarte avantajoasă pentru o vacanță de o săptămână.