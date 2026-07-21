Cât costă un sejur de două nopți în hotelul deținut de Simona Halep la Mamaia Nord. Suma nu este deloc mică

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Hotelul deținut de Simona Halep la Mamaia Nord este la mare căutare în rândul turiștilor. Tu știi cât costă un sejur de două nopți în această locație specială? Ei bine, răspunsul îl vei descoperi în paragrafele următoare!

Simona Halep, costuri piperate în hotelul din Mamaia Nord

Fostul lider WTA Simona Halep (34 ani) se află în centrul atenției prin prisma noii sale relații amoroase. După ce ani la rând a preferat să fie discretă și să nu se afișeze cu partenerul de viață, acum a făcut un pas decisiv. A apărut cu Dorin Mateiu (58 ani) în loja regală de la Wimbledon. din mariajul cu fosta soție.

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După imaginile cu cel mai nou cuplu s-a aflat că . E vorba de cea cu antrenorul Andrei Mlendea care a fost concediat de afacerist când a simțit că există o apropiere între el și fiica sa. Se pare că de această dată nu s-a mai băgat deloc, însă nu la fel se poate spune despre business.

Cei doi au mai multe afaceri în comun, chiar dacă hotelurile sunt administrate doar de fosta jucătoare de tenis. Unul se află în Poiana Brașov și al doilea se găsește într-o stațiune celebră de pe litoralul românesc. Locația catalogată cu patru stele este situată în Mamaia Nord – Năvodari, la puțin peste un kilometru de centru.

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În fiecare vară este luată cu asalt de turiști, în ciuda costurilor destul de ridicate. Nu multă lume își permite să se cazare în această unitate hotelieră. Potrivit un sejur de două nopți, de vineri până duminică are un preț de 2.068 lei. Costul este pentru o singură persoană, care dispune însă de mic dejun.

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Așadar, celelalte două mese principale ale zilei nu sunt incluse în pachet. Cei care aleg hotelul de la mare deținut de fosta campioană mondială Simona Halep trebuie să se orienteze spre restaurantele care se află în zonă. În schimb, în sejur călătorii beneficiază de parcare gratuită, WI-FI, camere spațioase, bar și acces imediat la plajă.

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Ce primesc turiștii care se cazează în hotelul Simonei Halep

În ciuda costului destul de piperat hotelul Simona Halep din Mamaia Nord este aproape în întregime ocupat în sezonul estival. Cei care au ales această locație au lăsat recenzii pozitive, fiind mulțumiți de ospitalitate, curățenie și mâncarea delicioasă. Toți au avut parte de experiențe excelente și abia așteaptă să revină.

„La acest hotel, camerele sunt dotate cu climatizare, dulap pentru haine, televizor cu ecran plat, baie proprie, lenjerie de pat, prosoape și balcon cu o vedere la mare. Baia proprie oferă un duș, articole de toaletă gratuite și un uscător de păr. Unitățile includ un frigider.

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Hotel Simona Halep – Mamaia Nord se află la 5,7 km de Lacul Siutghiol și la 12 km de City Park Mall & Cora Hypermarket. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu se află la 21 km”, se arată pe site-ul de închiriere, mai arată sursa menționată anterior. Locația deținută de Simona Halep a fost inaugurată în 2020.

În urmă cu 6 ani fosta sportivă a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru această investiție. Fostul lider mondial arată că este o persoană cu fler în afaceri, spiritul antreprenorial fiind moștenit cel mai probabil de la figura paternă.