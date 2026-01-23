Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români

ADVERTISEMENT

La hotelul pe care Simona Halep îl deține în stațiunea montană Poiana Brașov, turiștii sunt întâmpinați cu o gamă variată de produse. Restaurantul locației, unul select, are o ofertă gastronomică bogată. Cât costă aici un șnițel de pui cu cartofi prăjiți.

Ce produse se pot consuma la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Încă dinainte de a se retrage din tenisul profesionist, Simona Halep s-a putut lăuda cu faptul că a dat lovitura în materie de afaceri. Sportiva a făcut investiții impresionante în domeniul Horeca. În mai multe zone din țară, tânăra de 34 de ani deține hoteluri, dar și restaurante.

ADVERTISEMENT

În perioadă în care era activă și înregistra rezultate remarcabile în circuitul WTA, Simona Halep a intrat în zona afacerilor din domeniul hotelier. În Poiana Brașov, marea sportivă deține o construcție modernă, inaugurată în decembrie 2024. Vorbim de un hotel nou, cu design contemporan.

Mereu cu aspirații înalte, drept dovadă și rezultatele ei de excepție, . Sportiva oferă servicii de înaltă calitate atât în hotelurile, cât și în restaurantele pe care le are.

ADVERTISEMENT

Dacă ne uităm strict la hotelul său din Poiana Brașov, acesta îi întâmpină pe oaspeți cu facilități variate. Cei care vor să ia masa aici, fie turiști de ocazie sau cei cazați, găsesc un restaurant modern, cu o capacitate de peste 80 locuri. Meniul este unul bogat. Se pot comanda aici produse românești tradiționale, cocktail-uri, gustări vegetariene și multe alte preparate.

ADVERTISEMENT

Ce preț are un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Dat fiind faptul că hotelul sportivei este unul considerat de lux, nici prețurile nu sunt unele de neglijat. La hotelul de 4 stele pe care îl are în Poiana Brașov, care îi și poartă numele, o noapte de cazare poate să coste sute de lei, indiferent de perioada din calendar.

Apoi, la capitolul alimentar, trebuie spus că acest complex dispune și de un restaurant. Mulți se întreabă cum arată prețurile de aici. Ei bine, în vine cu un meniu variat. Sunt preparate atât românești, cât și internaționale. Partea bună pentru clienți este că, paradoxal, prețurile nu sunt printre cele mai mari din Poiana Brașov.

ADVERTISEMENT

La o primă vedere putem spune, fără a exagera, că întâlnim aici niște prețuri medii pentru mâncare, dacă ar fi să facem o comparație cu alte locații din zonă. Cei care trec pragul restaurantului deținut de Simona Halep și vor să mănânce un șnițel de pui cu cartofi prăjiți vor scoate din buzunar 54 de lei.

Un preț similar îl au și pulpele de pui la ceaun cu sos de usturoi și mămăliguță. În cazul în care doriți o porție de carne la garniță cu mămăliguță și sos de usturoi, aceasta costă ceva mai mult, mai exact 65 de lei.

Care sunt cele mai scumpe preparate din meniul întâlnit la hotelul Simonei Halep

Cei care dispun de un buget mai consistent și au pretenții pe măsură trebuie să știe că în meniu se regăsesc și preparate mai sofisticate. Dacă preferați anumite delicatese veți avea des scos din buzunar și sume în jurul a aproape 200 de lei pentru o porție. În această categorie avem antricotul Black Angus cu hibri la tigaie și salvie tempura: 179 de lei.

Apoi, pe același palier avem un alt preparat vedetă din meniu: mușchi de vită cu sos din 7 tipuri de piper, sfeclă coapte și cartofi cu brocoli gratinați. Costă 175 de lei. Urmează cotletele de berbecuț cu barot de fistic, cartof zdrobit și piure de mazăre cu mentă, la prețul de 139 de lei.

Cele mai ieftine produse din meniul restaurantului Simonei Halep din Poiana Brașov

La polul opus al prețurilor, sunt cele de la felul I. La ciorbe / supe / creme sunt unele preparate la sub 40 de lei. Puteți comanda o supă cremă de dovleac copt cu pere, nuci și crocant aromatizat la 37 de lei.

Apoi, cei care adoră „tradiționalul” pot opta pentru un borș de găină cu tăieței de casă. Un bol de 350 de grame ajunge la 38 de lei. Desertul de la „SiHA” se învârte în jurul a 40-55 de lei. Deliciul ursului cu miere și fructe de pădure costă 55 de lei. Cel mai ieftin este tortul de ciocolată, doar 39 de lei.