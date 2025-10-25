Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la restaurantul deținut de Simona Halep în Poiana Brasov. Sportiva are în meniu și alte preparate mai sofisticate

ADVERTISEMENT

Simona Halep poate să trăiască liniștită din afacerile pe care le are în derulare. Sportiva, în vârstă de 34 de ani, s-a orientat către domeniul Horeca, astfel că deține hoteluri, dar și restaurante.

Ce investiții a făcut Simona Halep

Iar odată cu retragerea din tenis, aceasta are și mai mult timp liber să se ocupe de afacerile sale. De altfel Simona Halep a făcut investiții importante în Horeca și vine cu servicii de înaltă calitate atât în hotelurile, cât și în restaurantele sale.

Nici prețurile nu sunt însă pentru orice buzunar în locațiile sportivei. La hotelul de patru stele din Poiana Brasov, care îi poartă și numele, o noapte de cazare poate ajunge să coste sute de lei, indiferent e perioadă.

Complexul mai are însă și un restaurant. Cum arată prețurile de aici? Restaurantul „SiHA” din Poiana Brasov are un meniu variat, cu preparate atât românești, cât și internaționale. Iar surprinzător sau nu, .

Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la restaurantul „SiHA” din Poiana Brasov

Mai exact, vorbim despre niște prețuri medii pentru mâncare, dacă ar fi să facem o comparație cu alte locații din zonă. Astfel, cine ajunge la restaurantul deținut de Simona Halep și vrea să mănânce un șnițel de pui cu cartofi prăjiți, va scoate din buzunar 54 de lei.

Același preț îl au și pulpele de pui la ceaun cu sos de usturoi și mămăliguță. De cealaltă parte, porție de carne la garniță cu mămăliguță și sos de usturoi, costă ceva mai mult, mai exact 65 de lei.

În meniu se regăsesc însă și preparate mai sofisticate. Astfel, cine vrea să savureze delicatese va avea des scos din buzunar chiar și aproape 200 de lei pentru o porție. În această categorie avem antricotul Black Angus cu hibri la tigaie.

Acest preparat costă nu mai puțin de 179 de lei la restaurantul deținut de Simona Halep. Iar la rândul său, bibanul la cuptor cu capere, roșii confiate, broccoli și cartofi gratinați are un preț de 108 lei.

Ce preparate mai sunt incluse în meniu

Un alt preparat vedetă din meniu sunt cotletele de berbecuț cu barot de fistic, cartof zdrobit și piure de mazăre cu mentă. Acestea costă 139 de lei în .

Menționăm faptul că restaurantul se află în incinta Hotelului Simona Halep din Poiana Brașov. Acesta este decorat cu tablouri care o înfățișează pe campioana tenisului. Iar din descrierea de pe site-ul oficial aflăm că locația vine cu confort, dar și cu o gastronomie pe măsură.

„Designul restaurantului pune accent pe confort și pe crearea unei atmosfere în care te poți destinde cu adevărat. Cu scaune comode, spațiu generos și o ambianță caldă, SiHA este locul în care te simți bine de la prima vizită. Fiecare detaliu al restaurantului contribuie la o experiență gastronomică plăcută.

Restaurantul nostru este perfect pentru momentele în care îți dorești o pauză de la agitația cotidiană, fie că ești oaspetele nostru de la hotel sau vizitator. Meniul nostru diversificat aduce împreună preparate internaționale și rețete tradiționale reinterpretate cu un strop de creativitate.

De la aperitive savuroase și supe aromate până la feluri principale consistente și deserturi irezistibile, fiecare farfurie spune o poveste gastronomică unică. Pentru o experiență completă, recomandăm specialitățile casei, pregătite cu pasiune de bucătarii noștri”, este mesajul de prezentare al restaurantului Simonei Halep.