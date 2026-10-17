Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top

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Vrei să pleci în weekend într-un oraș european? Iată cât costă să pleci în Bologna, unde berea este mai ieftină decât în București. Descoperă câți bani trebuie să aloci pentru această deplasare și ce trucuri trebuie să cunoști. Bologna va întâlni Inter în etapa a 7-a din Serie A, sâmbătă, de la ora 19:00. Învins de Club Brugge în Liga Campionilor, scor 3-4, Cristi Chivu speră să reducă tensiunea din cadrul echipei printr-o nouă victorie în campionat, acolo unde este lider.

City break într-o locație europeană: costuri cazare și transport

Tot mai multe persoane aleg să meargă în city break, care durează de la 2 până la 5 zile. Majoritatea acestor deplasări se fac la final de săptămână, turiștii bucurându-se de numeroase destinații, mai ales situate aproape de casă. Aceste vacanțe sunt ideale atunci când nu ai un plan foarte complicat și vrei să te focusezi pe relaxare.

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În cadrul acestora vizitatorii pot descoperi locuri speciale, gastronomia și băutura locală sau pot merge la concerte sau pe stadion. Una dintre cele mai dorite regiuni europene este Bologna, unde românii ajung foarte ușor. Au zbor direct cu avionul de pe aeroporturile din București. Și unde mai pui că au totul la îndemână la destinație.

Un astfel de weekend în locația unde este mai ieftină decât în București implică costuri reduse, chiar dacă în perioada respectivă se desfășoară evenimente notabile. Spre exemplu, cei care aleg să plece în Italia între 17 și 18 octombrie 2026 pot urmări meciul FC Bologna – Inter Milano. Partida este programată pentru sâmbătă, 17 octombrie, ora 19:00, pe Stadio Renato Dall’Ara.

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Astfel, cea mai accesibilă variantă de buget ajunge la aproximativ 420-450 de euro de persoană. O parte din costuri se duc spre zbor, care dus-întors este între 70 și 100 de euro. Zborurile low-cost (Wizz Air sau Ryanair) către aeroportul Guglielmo Marconi sunt printre cele mai ieftine din România. Prețul mediu ar fi undeva la 112 euro, însă se pot găsi oferte și mai accesibile. Turiștii care cumpără biletele cu 4-6 săptămâni înainte de a părăsi țara pot achita 70-80 de euro de persoană. Cazarea pentru 2 nopți poate fi între 60 și 160 de euro, în funcție de zona în care se află hotelul. Pentru a nu cheltui mulți bani e important să cauți un Airbnb modest în afara centrului istoric, dar aproape de o stație de autobuz.

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Berea, mai accesibilă decât în București

Bologna este o preferată de români și datorită evenimentelor locale. Meciurile de fotbal sunt adorate de toată lumea, atmosfera de pe stadion fiind una de neuitat. Cei care doresc să urmărească live partida dintre Bologna și Inter Milano trebuie să achite pentru un singur bilet între 100 și 145 de euro. Prețul de intrare pe arenă poate fi și mai mic dacă stai cu ochii pe site-ul oficial al clubul când le pune în vânzare. Astfel de evenimente atrag foarte mulți fani, motiv pentru care costurile pot fi mai ridicate în weekend-urile în care se desfășoară meciuri importante.

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Turiștii care ajung în această destinație nu sunt atrași doar de evenimente, ci și de gastronomie și băutura locală. Orașul se mândrește cu costuri mai mici decât în București la capitolul bere. În restaurantele și locațiile pe care localnicii le preferă constant prețurile sunt normale, însă acestea pot crește în zonele ultra turistice.

De asemenea, berea italiană locală sau artizanală are un preț pentru toate buzunarele dacă este achiziționată din supermarket. Comparativ cu Bucureștiul, orașul are mai multe băuturi renumite. Una dintre ele este Vecchia Orsa, o bere artizanală care dispune de mai multe sortimente. Se poate încerca în localurile din centrul orașului.

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În plus, printre aromele ce nu trebuie trecute cu vederea se numără și cea de la Birra Bellazzi. Băutura este produsă de un producător artizanal din apropiere. Acesta scoate la vânzare beri inspirate de stilurile britanice, germane și americane. Totodată, berăria Ca’ del Brado este potrivită pentru românii care sunt curioși să încerce bere artizanală de specialitate.

Așadar, pentru mâncare, bere și bani de buzunar pentru 3 zile sunt necesari 130 – 160 de euro. Românii care preferă street food pot cheltui pentru o piadina excelentă, o felie de pizza sau un sandviș cu mortadella 5-8 euro. În schimb, masa într-un restaurant de cartier poate ajunge până la 12-18 euro. Per total, dacă este inclusă și o băutură prânzul sau cina pot fi aproximativ 12-18 euro.