Cât costă un ziar sportiv săptămânal în Georgia: 8 pagini tipărite în alb-negru! Prețul este unul surprinzător

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Al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei României a început cu un meci amical disputat la Tbilisi contra Georgiei, care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după reușitele semnate de Giorgi Kvilitaia, respectiv Louis Munteanu. Prim-planul în presa din Georgia la începutul acestei săptămâni a fost ținut însă de finala Champions League, în care Khvicha Kvarațkelia a jucat un rol decisiv. Cât costă un ziar sportiv săptămânal în țara din care provine vedeta lui PSG.

Cât costă un ziar sportiv săptămânal în Georgia

Ziarul săptămânal Sport-Info din Georgia are doar 8 pagini, toate tipărite în alb-negru, și costă doar 0.8 lari, adică 1.39 lei. În ediția de luni, 1 iunie, meciul amical dintre Georgia și România nu se numără printre subiectele principale, în prim-plan fiind triumful lui PSG din finala Champions League contra celor de la Arsenal, 4-3 la loviturile de departajare după 1-1 la finalul celor 120 de minute.

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Georgienii au scos în evidență faptul că , dar au prezentat și declarațiile oferite de cei doi antrenori, Luis Enrique și Mikel Arteta, după finala de la Budapesta. Printre subiectele abordate s-au numărat și , turneul de la Roland Garros sau calificarea celor de la San Antonio Spurs în finala NBA.

Ce urmează pentru naționala Georgiei după remiza cu România

Meciul cu România a reprezentat un moment important pentru fotbalul georgian, deoarece partida amicală a fost ultima la națională a lui Guram Kashia, jucătorul care deține recordul de selecții, 129, fiind și căpitanul echipei pentru o lungă perioadă. Banderola va fi preluată de vedeta Khvicha Kvarațkelia, care nu a evoluat contra „tricolorilor”.

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Georgia va mai disputa în această lună un amical cu Bahrain, iar în toamnă va participa în grupa 2 a Ligii B din UEFA Nations League. Echipa antrenată de Willy Sagnol va înfrunta Irlanda de Nord, Ucraina și Ungaria. În 2027, gruzinii vor lupta pentru a obține calificarea la EURO 2028, care ar fi al doilea turneu final din istoria naționalei.