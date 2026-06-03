Sport

Cât costă un ziar sportiv săptămânal în Georgia: 8 pagini tipărite în alb-negru! Prețul este unul surprinzător

Cum arată și cât costă un ziar săptămânal de sport în Georgia, țara în care Gheorghe Hagi a disputat primul meci din al doilea său mandat de selecționer al României.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
03.06.2026 | 12:23
Cat costa un ziar sportiv saptamanal in Georgia 8 pagini tiparite in albnegru Pretul este unul surprinzator
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
Cum arată și cât costă ziarul Sport-Info din Georgia. FOTO: Fanatik
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Al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei României a început cu un meci amical disputat la Tbilisi contra Georgiei, care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după reușitele semnate de Giorgi Kvilitaia, respectiv Louis Munteanu. Prim-planul în presa din Georgia la începutul acestei săptămâni a fost ținut însă de finala Champions League, în care Khvicha Kvarațkelia a jucat un rol decisiv. Cât costă un ziar sportiv săptămânal în țara din care provine vedeta lui PSG.

Cât costă un ziar sportiv săptămânal în Georgia

Ziarul săptămânal Sport-Info din Georgia are doar 8 pagini, toate tipărite în alb-negru, și costă doar 0.8 lari, adică 1.39 lei. În ediția de luni, 1 iunie, meciul amical dintre Georgia și România nu se numără printre subiectele principale, în prim-plan fiind triumful lui PSG din finala Champions League contra celor de la Arsenal, 4-3 la loviturile de departajare după 1-1 la finalul celor 120 de minute.

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Georgienii au scos în evidență faptul că Khvicha Kvarațkelia, cel mai important fotbalist al țării, a fost desemnat „Jucătorul sezonului” în Champions League, dar au prezentat și declarațiile oferite de cei doi antrenori, Luis Enrique și Mikel Arteta, după finala de la Budapesta. Printre subiectele abordate s-au numărat și demiterea lui Arne Slot de la Liverpool, turneul de la Roland Garros sau calificarea celor de la San Antonio Spurs în finala NBA.

Ziar Georgia
Cum arată și cât costă ziarul Sport-Info din Georgia. FOTO: Fanatik

Ce urmează pentru naționala Georgiei după remiza cu România

Meciul cu România a reprezentat un moment important pentru fotbalul georgian, deoarece partida amicală a fost ultima la națională a lui Guram Kashia, jucătorul care deține recordul de selecții, 129, fiind și căpitanul echipei pentru o lungă perioadă. Banderola va fi preluată de vedeta Khvicha Kvarațkelia, care nu a evoluat contra „tricolorilor”.

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Georgia va mai disputa în această lună un amical cu Bahrain, iar în toamnă va participa în grupa 2 a Ligii B din UEFA Nations League. Echipa antrenată de Willy Sagnol va înfrunta Irlanda de Nord, Ucraina și Ungaria. În 2027, gruzinii vor lupta pentru a obține calificarea la EURO 2028, care ar fi al doilea turneu final din istoria naționalei.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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