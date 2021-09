Cât costă usturoiul Benone. Soiul a fost botezat după celebrul interpret de muzică populară

Piețele și supermarketurile se pregătesc pentru usturoiul Benone, un produs sută la sută realizat de un fermier buzoian. Soiul a primit numele .

Vorbim despre un soi de usturoi ceva mai dulceag, mai aromat și, în mod categoric, mai iute decât cel din import. Deocamdată acesta este la uscat, etapă în care leguma capătă rezistență. Doar așa o vom putea păstra până la iarnă.

Cât costă usturoiul Benone botezat după celebrul interpret

Valentin Jecu vrea să relanseze tradiția cultivării usturoiului în apropiere de Râmnicu Sărat. Așa că a apelat în urmă cu cinci ani la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare în Legumicultură din Buzău.

Cu ajutorul cercetătorilor a reușit să dezvolte un soi nou, un soi deja omologat. Vorbim despre usturoiul Benone.

“Este primul lui an sub denumirea de usturoi Benone. Până acum l-am vândut sub denumirea de usturoi de Râmnicelu. Din acest an, poartă denumirea cunoscutului interpret de muzică populară.

Usturoiul de Râmnicelu este același soi de usturoi cu aceleași calități, dulce, acrișor, iute ceea ce nu se va mai găsi la alt usturoi din România”, a explicat Valentin Jecu, fermier.

“Are foarte multe straturi de protecție, ceea ce îi dă o rezistență foarte mare pe timpul iernii. Genetic, usturoiul este programat să încolțească de la jumătatea lunii februarie, până la sfârșitul lunii martie”, mai spune fermierul.

15 hectare a cultivat Valentin Jecu numai cu usturoi. A făcut-o pe un teren din comuna Râmnicelu. Un kilogram de usturoi Benone va costa la raft 15 lei

“Usturoiul are cerințe speciale față de sol și de climă. Nu se obțin rezultate bune pe tot teritoriul țării noastre, ci doar în zonele pretabile usturoiului, în luncile râului, în zone cu teren ușor nisipos, cu drenaj bun, acolo unde se păstrează nematozii de sol.

Se știe că cel mai periculos dăunător al usturoiului, nematolul de sol, distruge sistemul radicular și afectează profund planta. Buzăul oferă condiții bune și îl găsim în istorie cultivat în zona Râmnicu Sărat, însă niciodată nu a fost omologat sub denumirea vreunui soi”, spune Costel Vânătoru.

Un lucru este cât se poate de clar. Cunoscut ca usturoi călugăresc, soiul din Râmnicelul le detronează pe cele din Spania și China prin gust și iuțime.

“Trebuie să aibă mustață. Îl recunoaștem după culoarea lui din interior. Cel din import nu are această culoare maronie. Este ori alb, ori maro foarte închis. Trebuie să aibă gustul dulce acrișor.

Prețul va fi mai scăzut. Prețul recomandat de mine va fi de 15 lei cu TVA la raft. Acest usturoi se păstrează în condiții perfecte fără a avea probleme cu el cu încolțirea, nefiind necesară tratarea cu inhibatori de germinație”, mai spun fermierii.

De remarcat că anul acesta a fost anul usturoiului în . Nu mai puţin de 146 de legumicultori din acest județ, mulți din Râmnicelu, au ales să cultive usturoi.

“Acest soi de ustoroi a fost botezat după numele îndrăgitului solist de muzică populară, Benone Sinulescu. De altfel, între cercetătorii buzoieni și `nea Beni există o relație de prietenie strânsă. Artistul s-a bucurat când a aflat că numele său este atribuit unui soi local de usturoi”, a mai zis Costel Vânătoru, cercetător la Stațiunea de Cercetare Buzău.