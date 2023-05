Cât costă viața în Germania pentru un român? Unii internauți sunt revoltați: ”Vino acasă”

Un român stabilit de mai mulți ani în Germania a decis să împărtășească detalii despre cheltuielile sale lunare printr-un videoclip postat în mediul online. Scopul acestuia a fost să demonstreze că viața în străinătate nu este atât de simplă cum se crede. Tânărul a dezvăluit că o familie formată din patru membri (soț, soție și doi copii) cheltuie lunar aproximativ 3.000 de euro.

Un român a dezvăluit cât costă viața în Germania

Totuși, este important de menționat că românul nu a inclus în calculul său mici plăceri ale vieții, care ar putea duce la creșterea cheltuielilor lunare. Această dezvăluire a stârnit reacții diferite în rândul celor care au urmărit videoclipul. Unii au fost șocați de sumele prezentate și au sugerat că este mai bine să rămână în România, în timp ce alții au acuzat că românul nu a menționat și salariul pe care îl poate câștiga în Germania.

Această dezbatere cu privire la cheltuielile și economiile din Germania a polarizat opinia publică. Există persoane care susțin că românul nu a prezentat i , iar alții cred că este posibil să economisești mai mulți bani în străinătate decât în România. Adevărul este că fiecare persoană are propriile circumstanțe și priorități, iar decizia de a pleca în străinătate pentru a lucra trebuie luată în funcție de acestea.

“Vreți în Germania și nu știți care este prețul? Aici vă prezint situația mea actuală financiară, ce cheltuieli am: Chirie – 800 de euro; Întreținere – 260 euro la patru persoane; Curent – 150 de euro; Gaz – 130 de euro; Internet – 30 de euro; Asigurare casă – 12 euro; Radio, TV – 17 euro; Abonament telefon – 100 euro; Amazon Prime – 8 euro; Netflix – 8 euro; Abonament telefon – 4 persoane – 100 euro; Asigurare avocat – 35 euro; Asigurare copii + accident muncă – 22 euro; Un total de 1590 de euro pe lună.

După care, trecem la mașini două, 647 euro pe lună. Apoi avem școală, plus asigurare, plus activități sportive copii, adică 405 euro. Mai avem abonament bus, 15 euro și întreținere cont bancă, 15 euro. În total avem 2.642 de euro. Plus mâncare 1.000 de euro. În total avem 3642 euro, doar ce e necesar”, arată românul într-un filmuleț postat pe TikTok.

Cum au reacționat românii când au aflat cât câștigă concetățeanul nostru

Filmulețul a devenit viral în mediul online și a adunat peste 20.000 de aprecieri. Internauții și-au expus părerile în secțiunea de comentarii: “Vino acasă! Vei avea aceleași cheltuieli dar, salariul va fi 3000 brut! Lei, nu euro! Să vezi ce repede te întorci în Nemția”; ” Pot să confirm! După 12 ani in Germania m-am întors înapoi in RO. Spor in toate!”; “Da așa este! după 10 ani în Germania noi ne-am luat o casă la 10 km de Timișoara și ne-am întors in Romania. Viață în Germania ne stresa mult”.

Exodul românilor către alte țări europene a devenit o tendință tot mai pronunțată în ultimii ani, motivul principal fiind dorința de a-și asigura un viitor mai bun. În timp ce unii consideră că plecarea din țară este o soluție radicală, alții cred că este singura cale de a trăi o viață decentă și de a avea mai multe oportunități.

Din păcate, plecare masivă a românilor a creat un deficit de forță de muncă în țară, în special în domeniile esențiale precum sănătatea și educația. Totuși, pentru cei care reușesc să se angajeze în afara țării, beneficiile financiare pot fi semnificative, cum ar fi un salariu mai mare, asigurări de sănătate, dar și oportunități de dezvoltare profesională.

Deși ideea de a face bani mai mulți poate fi tentantă, este important să ne amintim că poate fi însoțită de numeroase provocări. În plus față de dificultatea de a învăța o limbă străină și de a se adapta la o cultură nouă, plecarea poate fi extrem de stresantă pentru familiile care trebuie să își lase în urmă rude și prieteni dragi.