Cât costă viața unui copil. Micuțul Lukas Titianu, 3 ani, poate fi salvat din ghearele cancerului dacă părinții lui strâng 4.500 de euro

Lukas Titianu a fost diagnosticat cu neuroblastom şi metastaze osoase de stadiul IV în urmă cu doar câteva luni. În acest context, fiecare zi reprezintă o cursă contracronometru pentru el.

Singura șansă la viață pentru copilul bolnav de cancer

Jurnaliștii cotidianului au aflat că băiețelul de 3 ani provine dintr-o familie care în total are 10 copii. Posibilitățile financiare ale părinților sunt reduse și aceștia nu își pot permite costul operației de care Lukas are nevoie cât mai repede.

Familia băiețelului trăiește în satul Valea Ursului (comuna Valea Ursului, judeţul Iaşi). Despre neuroblastom se cunoaște că este o și care îi afectează mai ales pe copiii mici.

Inițial, când a început să se simtă rău, mama lui l-a dus la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Ulterior, băiețelul a fost trasnferat la i.

Aici a venit și vestea groaznică, la care nu se aștepta nimeni: Lukas . Medicii care s-au ocupat de el au decis să înceapă ședințele de chimioterapie.

Apel disperat al familiei micuțului Lukas

Mama acestuia s-a adresat jurnaliștilor ieșeni și a lansat un apel disperat pentru oamenii care o pot ajuta să lupte pentru salvarea copilului. Durerile băiețelului sunt foarte mari, iar părinții sunt disperați când își văd odrasla cât de mult suferă și din cauza bolii, și din cauza chimioterapiei.

O intervenție chirurgicală este următorul pas pentru salvarea copilului care arată din ce în ce mai epuizat în fiecare zi. Cei care doresc să îl ajute pe Lukas o pot face donând bani în conturile deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, CEC BANK și Banca Transilvania. Denumirea: Asociația SPRO (Speranță pentru România) – CUI: 41026636. Persoanele interesate trebuie trebuie să scrie numele lui Lukas Titianu la detaliile donație.

Mai departe, aveți la dispoziție conturile în care puteți dona banii necesari operației care îi poate da o nouă șansă la viață băiețelului bolnav de cancer la numai 3 ani.

Banca Transilvania: IN LEI: RO63BTRLRONCRT0502381602 / COD SWIFT: BTRLRO22 – ING Bank: IN LEI: RO93INGB0000999912192234 / COD SWIFT: INGBROBU

BCR (Banca Comercială Română): IN LEI: RO15RNCB0015163548220116 / IN EURO: RO20RNCB0015163548220123 / COD SWIFT: RNCBROBU

BRD: IN LEI: RO43BRDE020SV91652540200 / COD SWIFT: BRDEROBU – CEC BANK: IN LEI: RO90CECEB00030RON2061462 / IN EURO: RO51CECEB000C1EUR2061478