Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină frumoasă și se află într-un cartier liniștit dintr-un oraș important al României

ADVERTISEMENT

Titi Aur a decis să înstrăineze o casă cu 5 dormitoare, piscină acoperită și cu o grădină frumoasă. Iată cât costă proprietatea care se află într-un cartier liniștit dintr-un oraș important al României. A fost deja listată pe site-urile de specialitate.

Titi Aur a scos la vânzare o vilă de lux

Fostul pilot de curse Titi Aur a luat o decizie care nu a fost ignorată de oameni. Mulți au aflat că resimte din plin efectele guvernului Bolojan, motiv pentru care vinde o casă care dispune de 5 dormitoare foarte încăpătoare.

ADVERTISEMENT

Pe lângă spațiul interior, viitorul proprietar va avea o piscină acoperită și o grădină superb amenajată. Casa are inclusiv garaj și saună, fiind construită în orașul natal al celebrului expert în conducere defensivă. Mai exact, se află în Bârlad, județul Vaslui.

A fost ridicată în urmă cu ani buni într-un cartier liniștit, aproape de casa unde a locuit cunoscutul sportiv care . În anunțul de pe OLX se arată faptul că vila cu o structură solidă se vinde complet mobilată și utilată.

ADVERTISEMENT

„Suprafața totală e de 1.300 mp, 450 mp construiți – 380 mp utilități. Are 5 dormitoare, bucătărie și dining room open space, dar și garaj de 30 mp și piscină- 130 mc, acoperită, cu o suprafață de 80 mp.

ADVERTISEMENT

Are și saună, subsol, mansardă și grădină amenajată”, mai apare în descrierea casei lui Titi Aur. Cei interesați de proprietate trebuie să știe că prețul nu este deloc mic, ci se ridică la 800.000 de euro. Cu toate acestea, fostul pilot este dispus să negocieze.

De ce vinde Titi Aur vila din orașul natal

„Da, am decis să vindem casa din Bârlad, pentru că, de 15 ani, ne-am mutat la București, nu mai locuim acolo, mergem foarte rar. Este o cheltuială în plus și n-o mai folosim. Nu e ieftină.

ADVERTISEMENT

E 800.000 de euro negociabil, dar am investit foarte mult în această construcție. E o casă foarte rezistentă, este construită de un proiectant, pe un teren pe care l-am avut în apropierea casei unde m-am născut.

Am ajuns la concluzia că această casă nu e pentru noi, ci pentru cine se potrivește și vrea să locuiască în Bârlad”, a explicat Titi Aur, pentru . În altă ordine de idei, specialistul este renumit pentru sfaturile sale.

În materie de conducere defensivă are numeroase îndemnuri pentru conducătorii auto din România. De asemenea, știe , care și-a achiziționat un bolid de lux. A costat circa 300.000 de euro.