Cât costă zâmbetul de Hollywood la cabinetul doctorului Yazan: “O lucrare durează cam două săptămâni!”

Iordanianul Yazan Aqrabawi, proprietarul clinicii Creating Smile, a dezvăluit zâmbetul de Hollywood. Cabinetul doctorului Yazan este unul dintre cele mai căutate, mai ales în rândul vedetelor autohtone.

Costul unui zâmbet ca la Hollywood în cabinetul doctorului Yazan

Stomatologul vedetelor, Yazan Aqrabawi, a dat cărțile pe față legat de un subiect extrem de sensibil. Sincer și direct, medicul a spus care este costul unui zâmbet impecabil, la fel cum au artiștii și actorii de la Hollywood.

Expertul în medicină dentară este căutat de persoanele care vor o dantură frumoasă și care nu se uită deloc la bani când vine vorba de sănătatea dentară. Specialistul recunoaște că lucrările sale nu sunt deloc ieftine.

„Calitatea mereu costă. Nu e ceva scump când este calitate. O lucrare poate să ajungă la câteva mii de euro și mai mult. Nu, nu e dureros. Nu mai suntem în anii 90, deja tehnologia din ziua de azi s-a schimbat.

Medicul are răbdare cu pacientul și ne întoarcem la strategia pe care am făcut-o. Eu dacă am pe zi 2-3 cazuri la care lucrez, atunci am timp și răbdare cu pacientul. Ca și tehnică în sine nu doare absolut nimic.

Se face o anestezie locală. Se pun dinți temporari 1-2 săptămâni și după 2 săptămâni se revine la control. O lucrare durează cam două săptămâni”, a mărturisit Dr. Yazan pentru FANATIK.

Ce proiect are în plan Dr. Yazan

Are clienți care vin din diverse medii de activitate și programul său este unul încărcat, însă Dr. Yazan are multe planuri în desfășurare. În perioada următoare în clinica sa pacienții vor putea alege fațete „no prep”. În general, acestea sunt fabricate din ceramică.

Sunt mai subțiri decât cele obișnuite. În plus, sunt fixate direct pe dinte cu ajutorul unui ciment special. Așadar, medicul stomatolog nu va mai fi nevoit să șlefuiască dinții pacientului care va dori un .

„Noi acum lucrăm la niște fațete no prep, care o să fie fără șlefuire. Pui direct fațeta, este foarte subțire. Nu merge la toate persoanele, trebuie să ai dinții cât de cât ok, să nu fie încălecați, să nu ai nevoie de implant…

Lucrăm la proiectul acesta. Fațetele acestea sunt deja pe piață, dar estetic nu arată foarte wow. Noi vrem să fie 2 în 1, să arate și foarte bine, dar în același timp și să fie no prep”, a mai spus medicul, în aceeași emisiune.

O nouă clinică în palmaresul medicului

Recent, au apărut zvonuri că medicul Yazan deschide o clinică dentară în Dubai. În momentul de față, se lucrează la această clădire, dar asta nu este tot. Specialistul și-a propus să nu se oprească aici cu planurile de afaceri.

Urmează să facă o investiție majoră într-o nouă clinică, însă nu a precizat țara luată în calcul. Cu această ocazie, a subliniat faptul că nu va angaja medici pentru fiecare dintre aceste două puncte pentru că are o singură echipă cu care lucrează.

„O să deschid o clinică nouă, în altă țară. Nu pot să zic unde, deocamdată. Clinica din Dubai e în lucru de mult, lucrăm la altceva. Urmează să fie deschisă cea din Dubai. Mai sunt câteva chestii.

Noi lucrăm la fel ca-n București. Am echipa mea, adică nu o să fie cineva nou. O să fie aceeași echipă doar că noi oricum lucrăm pe bază de programări. Nu ne afectează absolut deloc.

Dacă ai programul făcut cum trebuie, poți să lucrezi liniștit”, a ținut să mai puncteze „stomatologul vedetelor”, în emisiunea moderată de Horia Ivanovici.