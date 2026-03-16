„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu (47 de ani) a comentat debutul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la FCSB. „Briliantul” are în credere totală în fostul său coleg de la echipa națională a României. Singurul în privința căruia își face griji este patronul Gigi Becali (67 de ani).

Se bagă Gigi Becali peste Rădoi la FCSB? Verdictul lui Adrian Mutu

Sosit cu surle și trâmbițe la FCSB, Mirel Rădoi n-a reușit, deocamdată, să schimbe fața campioanei României. , roș-albaștrii au pierdut din nou puncte cu Metaloglobus, cu care au făcut doar 0-0. Un aspect pozitiv este însă că, pentru prima dată, după mulți ani, Gigi Becali a renunțat la imixtiuni.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că ce a reușit Rădoi nu a reușit nimeni. Să îl potolească pe Gigi, să îl facă pe Gigi să stea deoparte. Nu cred că a reușit vreun antrenor sau nu știu eu. Nu vorbim de Olăroiu sau de Pițurcă, că au trecut foarte mulți ani. Din ultimii antrenori, Rădoi a reușit ce nu au reușit alții. Din punctul ăsta de vedere, Rădoi e un antrenor șmecher (n.r. – râde). Acum rămâne de văzut cât timp reușește să fie coerent Gigi cu decizia pe care a luat-o la numirea lui Rădoi.

Dacă mă întrebi pe mine, Horia, nu cred că va rezista mult. Va rezista dacă vin rezultatele și cred că vor veni rezultatele pozitive. În momentul în care echipa echipa câștigă, nu are de ce să intervină”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce loc ocupă FCSB în play-out, după 0-0 cu Metaloglobus

După remiza cu Metaloglobus, FCSB a căzut pe locul 2 în play-out, la un punct în spatele celor de la UTA Arad. Cele două formații se vor întâlni în meci direct, pe Arena Națională, vineri, 20 martie, de la ora 19:00. „E adevărat, e mai puternică. Dar își revine FCSB. Eu așa cred. Gigi a încercat să se abțină cât poate aseară, când a dat declarațiile, dar cred că a stat prea mult pe telefon în emisiune. Și cu cât treceau minutele începea să se întoarcă la stilul lui”, a adăugat „Briliantul”.

ADVERTISEMENT