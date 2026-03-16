„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct! Exclusiv

Adrian Mutu a încercat să se abțină, dar nu a putut să nu râdă când a fost întrebat „Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. „Briliantul” îi ține însă pumnii antrenorului de la FCSB
Cristian Măciucă
16.03.2026 | 13:31
Cat crezi ca va rezista Gigi Becali sa nu se bage peste Radoi Adrian Mutu a inceput sa rada in direct Exclusiv
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct! FOTO: Fanatik
Adrian Mutu (47 de ani) a comentat debutul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la FCSB. „Briliantul” are în credere totală în fostul său coleg de la echipa națională a României. Singurul în privința căruia își face griji este patronul Gigi Becali (67 de ani).

Se bagă Gigi Becali peste Rădoi la FCSB? Verdictul lui Adrian Mutu

Sosit cu surle și trâmbițe la FCSB, Mirel Rădoi n-a reușit, deocamdată, să schimbe fața campioanei României. La meciul de debut al noului antrenor, roș-albaștrii au pierdut din nou puncte cu Metaloglobus, cu care au făcut doar 0-0. Un aspect pozitiv este însă că, pentru prima dată, după mulți ani, Gigi Becali a renunțat la imixtiuni. Rădoi a anunțat primul „11” în ziua meciului, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Eu cred că ce a reușit Rădoi nu a reușit nimeni. Să îl potolească pe Gigi, să îl facă pe Gigi să stea deoparte. Nu cred că a reușit vreun antrenor sau nu știu eu. Nu vorbim de Olăroiu sau de Pițurcă, că au trecut foarte mulți ani. Din ultimii antrenori, Rădoi a reușit ce nu au reușit alții. Din punctul ăsta de vedere, Rădoi e un antrenor șmecher (n.r. – râde). Acum rămâne de văzut cât timp reușește să fie coerent Gigi cu decizia pe care a luat-o la numirea lui Rădoi.

Dacă mă întrebi pe mine, Horia, nu cred că va rezista mult. Va rezista dacă vin rezultatele și cred că vor veni rezultatele pozitive. În momentul în care echipa echipa câștigă, nu are de ce să intervină”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce loc ocupă FCSB în play-out, după 0-0 cu Metaloglobus

După remiza cu Metaloglobus, FCSB a căzut pe locul 2 în play-out, la un punct în spatele celor de la UTA Arad. Cele două formații se vor întâlni în meci direct, pe Arena Națională, vineri, 20 martie, de la ora 19:00. „E adevărat, e mai puternică. Dar își revine FCSB. Eu așa cred. Gigi a încercat să se abțină cât poate aseară, când a dat declarațiile, dar cred că a stat prea mult pe telefon în emisiune. Și cu cât treceau minutele începea să se întoarcă la stilul lui”, a adăugat „Briliantul”.

Adi Mutu NU ARE DUBII! CAT VA REZISTA Gigi Becali fara sa intervina peste Mirel Radoi la FCSB?

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
