Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de lună. Ce sume s-au dus la TAROM și în reparațiile Casei Poporului

Democrația costă și, după cum observăm într-un bilanț al ultimelor 12 luni, destul de mult! FANATIK prezintă câteva date extrem de interesante despre cheltuielile statului. Vorbim despre cel mai important for al democrației, Parlamentul României, care în ultimul an a consumat curent de peste 10 milioane de euro!

Cât curent consumă Parlamentul României: facturi colosale plătite la Electrica Furnizare

Casa Poporului arde curent, la propriu, asta dacă ne uităm la nota de plată pentru fiecare lună, care ajunge, în cele din urmă, în cârca contribuabililor. Datele consultate de FANATIK din platforma SICAP arată că, în ultimele 12 luni, doar pentru energie electrică, instituția a semnat contracte cu Electrica Furnizare în valoare totală de 50.933.000 lei. Este vorba, așadar, de aproximativ 10,25 de milioane de euro, adică în jur de 854.000 de euro pe lună (dacă e să facem o medie).

Suma este una care ridică sprâncene, dar aceste cifre arată cu adevărat interesant în momentul în care ne uităm ce ar însemna ca și consum efectiv. Dacă luăm un preț mediu al energiei electrice pentru instituții publice, care în ultimul an a oscilat, poate fi estimat în jurul valorii de 0,8 – 1 leu/kWh, rezultă că Parlamentul României ar fi consumat între 50 și 63 de milioane de kWh într-un singur an. Cu alte cuvinte, undeva între 50 și 63 de GWh.

Parlamentul consumă curent cât un mic oraș din România

Ca să înțelegem mai bine dimensiunea acestui consum, putem face o comparație simplă. Un apartament obișnuit în România consumă, în medie, între 120 și 200 kWh, adică undeva între 1.500 și 2.400 kWh/an. Prin urmare, energia consumată de Parlament într-un an ar putea acoperi consumul a zeci de mii de locuințe. Vorbim de echivalentul unui oraș mic!

Explicația tine, evident, de dimensiunea colosală a Palatului Parlamentului, una din cele mai mari clădiri administrative din lume. Suprafața uriașă, iluminatul constant, sistemele de climatizare, echipamentele tehnice contribuie la un consum de energie electrică uriaș. Un detaliu pe care trebuie să îl menționăm este faptul că aceste contracte sunt atribuite de Camera Deputaților, iar asta nu înseamnă că doar această instituție consumă energie.

În realitate, infrastructura este comună, iar în cazul de față Camera Deputaților este titularul contractelor pentru întreaga clădire, inclusiv pentru zonele utilizate de Senatul României. Și mai clar, chiar dacă Senatul nu apare în mod direct în aceste contracte, beneficiază de furnizarea energiei electrice de la aceeași companie.

7,6 milioane lei către TAROM. Serviciile xerox au costat 7,5 milioane în ultimii ani

Dincolo de factura la curent, analiza contractelor din ultimele 12 luni scoate la iveală și alte cheltuieli consistente. Potrivit datelor consultate de FANATIK, printre marii contractori , care a încasat 7,6 milioane de lei pentru trei contracte încheiate în ultimul an. De asemenea, serviciile de xeroxare nu sunt nici ele deloc ieftine. Compania XEROX România a avut cinci contracte în valoare totală de 7,5 milioane lei, cam cât au costat deplasările cu avioanele TAROM.

Contracte de aproape 200 de milioane de lei cu două firme de construcții

Nici nu lipsește din topul beneficiarilor. Regia autonomă a primit 2 milioane de lei prin mai multe achiziții, atât directe cât și indirecte. Dacă ne mutăm atenția către Senatul României, tabloul devine și mai interesant. Aici, în fruntea clasamentului se află o firmă de construcții, Eurobusiness Concept SRL, care a bifat nu mai puțin de 17 contracte în valoare totală de 166,4 milioane de lei. Sumele sunt uriașe și indică lucrări ample de renovare și întreținere în diverse zone ale Parlamentului.

Pe locul următor, la Senat, se află o companie din același domeniu, Milconstruct Total, cu 13 contracte în valoare de 16,5 milioane lei. Toate acestea, așa cum am spus încă din primele rânduri ale articolului, au un numitor comun: sunt plătite din bani publici. Fiecare kilowatt consumat, fiecare bilet de avion, fiecare pagină printată și fiecare lucrare de renovare sunt suportate, indirect, de contribuabili.