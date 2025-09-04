Sport

Cât de afectat e Borza după ce a ratat transferul de la Rapid. Gâlcă, dezvăluiri de culise: „S-a văzut în teren”

Perioada de mercato s-a încheiat în vestul Europei, astfel că Andrei Borza a ratat transferul de la Rapid. Vestea nu i-a picat bine deloc fundașului stânga
Cristian Măciucă
04.09.2025 | 23:22

Cât de afectat e Borza după ce a ratat transferul de la Rapid. Gâlcă, dezvăluiri de culise: „S-a văzut în teren” FOTO: sportpictures.eu

Ghinioanele se țină lanț de Andrei Borza (19 de ani). După ce a ratat transferul în străinătate în această vară, fundașul stânga de la Rapid nu poate onora nici convocarea la echipa națională. FANATIK a oferit în exclusivitate detalii despre accidentarea care l-a scos pe Borza din lotul lui Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru.

Andrei Borza, afectat după ce a ratat transferul de la Rapid: „Gândirea lui poate e și în altă parte”

Andrei Borza nu are cel mai strălucit început de sezon din punct de vedere al moralului. Fundașul stânga se aștepta să plece de la Rapid, dar perioada de mercato s-a închis la 1 septembrie în campionatele mari.

(n.r. – L-au afectat aceste zvonuri, că e dorit de nu știu ce echipă?) Am spus-o de foarte multe ori. El este jucătorul nostru și trebuie să dea totul până pleacă, până se transferă la altă echipă. (n.r. – Era afectat?) Normal, normal. Orice jucător simte. Gândirea lui poate e și în altă parte. Și atunci el a avut o perioadă mai grea. A avut și probleme medicale și atunci s-a văzut mai mult în prestația lui din teren.

În momentul de față e foarte bine. Eu sunt mulțumit. A îmbunătățit un aspect bun pe apărare. Am vorbit cu el. De multe ori jucau în spatele lui și s-a achitat foarte bine de această sarcină. E mult mai agresiv în contactele cu adversarul”, a declarat Costel Gâlcă, la emisiunea lui Ovidiu Ionescu, „Exclusiv Rapid”, de la ProSport.

„Ar trebui să revină cu mai multă încredere, mai multă ambiție”

Cu toate acestea, Borza a avut evoluții apreciate, în special de Mircea Lucescu. Selecționerul l-a convocat la acțiunea naționalei din septembrie, pe care o ratează însă din cauza unei accidentări. 

„El ar trebui să revină cu mult mai multă încredere, mai multă ambiție. El poate să dea mult mai mult pentru ce înseamnă el ca jucător. Chiar dacă e tânăr, are o experiență foarte mare.

(n.r. – De ce are nevoie Borza pentru a deveni noul Raț?) Are nevoie de constanță în joc. Și să își propună să facă mult mai multe în toate aspectele pentru că e important pentru el să crească ca jucător, să fie un jucător matur. (n.r. – Când o să fie un jucător matur?) În unele momente o arată în joc, dar trebuie să aibă constanță”, a mai spus antrenorul Rapidului.

