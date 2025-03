Deși a semnat la finalul anului trecut cu Petrolul Ploiești, . „Briliantul” știe cât de afectată va fi cariera sa de despărțirea prematură de formația prahoveană.

Cât de afectată va fi cariera lui Adrian Mutu după experiența de la Petrolul? „Dacă nu înveți din greșeli, nu ai cum să devii mai puternic!”

Adrian Mutu a recunoscut la emisiunea „Don Mutu” că a primit doar salariile de la Petrolul Ploiești, despărțirea fiind una amiabilă, iar clauza de reziliere nu a fost activată. Cât despre efectele plecării, „Briliantul” susține că acest lucru nu îl va afecta, pentru că în SuperLiga echipele schimbă constant antrenorii, proiectele pe termen mediu și lung fiind doar „iluzii”.

„Eu, personal, nu am luat niciun ban de la Petrolul. În schimb, staff-ul a primit. Am primit cât am muncit, mai mult nu! Ne-am despărțit amiabil, nu am avut niciun fel de problemă. Am avut o discuție bărbătească și reală, eu spun adevărul, că am plecat eu sau că m-au dat afară, realitatea e aceeași.

Sunt o persoană cunoscută și atrag astfel de lucruri, dar dacă nu înveți din greșeli, nu ai cum să devii mai puternic. Asta cu afectatul carierei.. Sunt lucruri mult mai importante față de faptul că a plecat Mutu de la Petrolul.

Nu ne-am dat încă seama că antrenorii vin și pleacă? Mai ales ales în România. Sunt echipe care nu au proiecte și strategii pe termen mediu sau lung ci doar pe ce obțin acum și schimbă antrenorii pe bandă ca să acopere altă bubă. Sunt lucruri care se vor întâmpla în fotbalul nostru, unde stabilitatea financiară nu este un punct forte”, a transmis Adrian Mutu.

„Nu există sustenabilitate financiară în România! Trebuie să mai treacă ani ca să se stabilizeze cât mai multe echipe”

Adrian Mutu s-a arătat dezamăgit de faptul că doar echipele din fruntea SuperLigii au parte de o sustenabilitate financiară, cele din urmă trăind doar pe moment. Totodată, fostul antrenor al Petrolului s-a arătat surprins de .

„Neavând o stabilitate financiară nu poți avea un proiect serios pe termen mediu sau lung. Pentru că nu există sustenabilitate financiară și din punctul ăsta de vedere în România mai trebuie să treacă ani ca să se stabilizeze cât mai multe echipe, pentru că sunt unele în România care sunt foarte stabile, dar numai cele de sus, din play-off majoritatea.

Lucrurile acestea se vor întâmpla și se întâmplă peste tot. Mă uit acum când vor să-l dea afară pe Conceicao de la Milan. L-au dat afară pe Reghe, dar eu nu știu ce s-a întâmplat acolo. De Reghe ce să mai zic?

Da, l-au dat afară de pe locul 1, dar nu știu de ce. Că asta e ideea, știi? Că nimeni nu știe. Adică eu n-am înțeles din ce am citit prin presă de ce. Lucrurile astea se vor întâmpla. E același fotbal și în Tunisia, și mă refer la ce înseamnă nivel financiar”, a completat Adrian Mutu.