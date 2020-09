Cât de aproape e România de lockdown? Nelu Tătaru a dezvăluit când ar putea să fie din nou carantină totală în țară

Nelu Tătaru transmite un mesaj clar tuturor românilor: carantina e inevitabilă dacă oamenii nu vor respecta în viitor măsurile de protecție.

Desigur, carantina sau așa numitul lockdown poate fi evitată dacă oamenii vor fi responsabili și vor lua în serios pandemia de Covid-19.

Ministrul Sănătății preferă să rămână, totuși, optimist și nu vrea să ia în considerare acest scenariu sau ziua în care 2.000 de oameni s-ar îmbolnăvi de Covid-19 în România în 24 de ore.

Nelu Tătaru a vorbit despre carantinarea totală a României în luna octombrie

„Eu spun să nu ne gândim la previziuni sumbre. Să ne gândim că fiecare dintre noi trebuie să respectăm precauţiile. Evaluarea şcolii o putem face la sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii ocotmbrie.

Evaluăm cele 7 şi apoi cele 14 zile de la începutul şcolii. Cred că trebuie să ne gândim în primul rând la reguli, să respectăm aceste reguli. Suntem totuşi într-un an pandemic pe care trebuie să îl gestionăm, un an diferit faţă de alţi ani. Am avut un început de an diferit, vom avea şi scrutin electoral diferit”, a explicat Tătaru, conform Digi 24.

Nelu Tătaru se așteaptă ca numărul de cazuri să scadă, însă nu respinge categoric ideea unui lockdown total, pe fondul unor infectări masive în rândurile românilor.

„Încercăm să menţinem acest platou. Şi dacă menţinem acel platou, spre jumătatea lunii octombrie să ne gândim şi la o scădere de număr de cazuri.

Dar să nu uităm, vine sezonul rece, sezonul gripei, trebuie să acţionăm ca atare. Haideţi să vedem ce putem face pentru a menţine un platou după o lună grea şi să ajungem pe o pantă descendentă. Cred că ţine doar de noi dacă vom avea un lockdown sau nu.

Din punctul meu de vedere şi al Ministerului Sănătăţii, atâta timp cât suntem vigilenţi, respectăm nişte reguli, avem acţiuni concrete în unităţile sanitare – dar repet ce spuneam de multe ori: nu în spitale se tranşează această pandemie, se tranşează în prespital ”, a spus el, citat de Digi24.

