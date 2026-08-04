Cât de aproape este, de fapt, Alex Dobre de transferul carierei! A primit vestea pe care o așteptau toți șefii de la Rapid

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Alex Dobre (27 de ani) se află pe lista lui Caykur Rizespor, grupare care a terminat pe locul 8 în prima ligă a Turciei în sezonul precedent. Probabilitatea ca acesta să se transfere la echipa lui Valentin Mihăilă a crescut semnificativ după ce Milot Rashica, fotbalistul lui Beșiktaș, a refuzat oferta făcută de rivala din Super Lig.

Alex Dobre, cale liberă spre Rizespor? Turcii au fost refuzați de principala țintă

Alex Dobre a marcat o „dublă” în victoria obținută de Rapid contra lui CFR Cluj, 3-1, iar partida din Giulești ar putea fi ultima în tricoul „alb-vișiniu” pentru internaționalul român. Acesta se află pe lista lui Caykur Rizespor, grupare care a plătit 2 milioane de euro în vara anului trecut pentru a-l transfera pe Valentin Mihăilă de la Parma.

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Conform publicației turce , internaționalul kosovar Milot Rashica, fotbalist care poate evolua pe aceleași posturi ca Dobre, a fost dorit de cei de la Rizespor, însă a refuzat, dorința sa fiind de a continua la Beșiktaș. În acest context, probabilitatea ca turcii să insiste pentru transferul internaționalului român a crescut semnificativ. .

Ce a declarat Alex Dobre despre plecare după „dubla” marcată în meciul contra lui CFR Cluj

După ce a înscris două goluri în , Alex Dobre a fost întrebat despre posibilitatea unui transfer la Rizespor, însă a evitat subiectul. „Sunt concentrat sută la sută pe Rapid, momentan nu știu nimic, Rapid este echipa pe care o iubesc, sunt aici să dau sută la sută”, a afirmat acesta, conform .

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Dobre a înscris 27 de goluri în cele 77 de meciuri jucate în tricoul Rapidului, grupare pentru care joacă din octombrie 2024. Înainte de a ajunge în Giulești, internaționalul român a mai evoluat pentru Bournemouth, Bury, Rochdale, Yeovil Town, Wigan (toate în Anglia), Dijon (Franța) și Famalicao (Portugalia).

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